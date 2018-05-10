Моуринью против ухода Погба из «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью высказался против возможного ухода полузащитника команды Поля Погба.

«Уверен, что Погба останется с нами в следующем сезоне. Это мое ощущение от сложившейся ситуации.

Могу гарантировать, что лично я не хочу, чтобы он ушел. И клуб также не стремится его продать», – цитирует Моуринью L'Equipe.

Ранее сообщалось, что Погба может перебраться в «Реал» или «ПСЖ» ближайшим летом. Трансферная стоимость француза оценивается в 90 миллионов евро.