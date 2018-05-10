Гвардиола хочет добыть 100 очков за сезон с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поставил цель перед заключительным матчем сезона в Премьер-лиге для своей команды.

«Все верно, нам необходимо выиграть больше трофеев, чтобы стоять на одной ступени с «Манчестер Юнайтед» 90-х или «Ливерпулем» 80-х. Но в том, что касается статистики и цифр, «Манчестер Сити» уже сейчас нет равных. Поэтому мы можем быть довольны.

97 очков, большое количество голов и побед – все это результат нашей работы на протяжении всего сезона. Сейчас мы хотим набрать 100 очков и завершить этот практически идеальный сезон в Премьер-лиге», – заявил Гвардиола.

Матч 31-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» – «Брайтон» завершился со счетом 3:1. В заключительной игре чемпионата «горожане» 13 мая на выезде встретится с «Саутгемптоном».