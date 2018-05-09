Нойер: «Никто не верит в то, что я смогу принять участие в ЧМ-2018»

Да хотя бы вратарем №2, что бы создать ту необходимую ауру вокруг своей команды.
Вратарь «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер не торопится говорить о своем возможном участии в предстоящем этим летом чемпионате мира-2018.
«Уверен, никто не верит в то, что я смогу принять участие в ЧМ-2018 после такого перерыва. Но я регулярно тренируюсь, боли уже не чувствую.
На данный момент я все еще не хочу прогнозировать свое возвращение в строй. Мне нужно принять решение для своего блага, а также ради выгоды страны», – цитирует Нойера TZ.
Напомним, вратарь выбыл из строя из-за травмы в сентябре 2017 года.