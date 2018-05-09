Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Нойер: «Никто не верит в то, что я смогу принять участие в ЧМ-2018»

Нойер: «Никто не верит в то, что я смогу принять участие в ЧМ-2018»

9 мая 2018, 11:44
3

Вратарь «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер не торопится говорить о своем возможном участии в предстоящем этим летом чемпионате мира-2018.

«Уверен, никто не верит в то, что я смогу принять участие в ЧМ-2018 после такого перерыва. Но я регулярно тренируюсь, боли уже не чувствую.

На данный момент я все еще не хочу прогнозировать свое возвращение в строй. Мне нужно принять решение для своего блага, а также ради выгоды страны», – цитирует Нойера TZ.

Напомним, вратарь выбыл из строя из-за травмы в сентябре 2017 года.

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Германия. Бундеслига Бавария Германия Нойер Мануэль
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Михаил_Боярский
1525861648
Тебя будет не хватать. Надеюсь тер Штеген сможет тебя заменить.
Ответить
Cules2013
1525862831
тер Штеген сейчас сильно играет. Это больше проблема самого Нойера и Баварии как клуба.
Ответить
zigbert
1525874343
Да хотя бы вратарем №2, что бы создать ту необходимую ауру вокруг своей команды.
Ответить
Главные новости
Пономарев: «Батраков в Турции зачахнет, как он сейчас играет – не годится, только башку себе красит»
19:56
1
Тренер «Крыльев» назвал положительным результатом проигрыш «Зениту» по пенальти
19:42
Семак прокомментировал победу над «Крыльями» по пенальти
19:19
2
Фото«Рубин» отпустил вингера в «Партизан» за бонусы и процент от перепродажи
19:03
ФотоКейн получил «Золотую бутсу»
18:47
1
ФотоСаудовский клуб приобрел хавбека «Манчестер Сити» за 61 миллион
18:35
Кубок России. «Зенит» в гостях победил «Крылья Советов» в серии пенальти
18:24
27
Радимов – об игре «Балтики»: «Ничего сверхъестественного не может предложить, только ауты»
18:15
1
Реакция Губерниева на Сафонова в топ-10 вратарей мира
17:47
3
Непомнящий двумя словами описал ближайшего соперника России
17:41
1
Все новости
Все новости
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
17 августа
1
Бартез получил назначение в сборную Франции
13 августа
Хави – новый главный тренер сборной Нидерландов
12 августа
4
Трогательное заявление Месси о смерти отца
12 августа
3
Названы семь кандидатов на замену Куману в сборной Нидерландов
12 августа
2
Луис Энрике назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
12 августа
5
«Люди теряли рассудок»: Кушанашвили определил лучший ЧМ в истории
11 августа
10
Подробности прощания с Месси-старшим
9 августа
УЕФА подтвердил, что платил предполагаемой любовнице Инфантино
8 августа
5
Реакция ФИФА на скандал с любовницей Инфантино
8 августа
4
Предполагаемая любовница Инфантино получала деньги от УЕФА
8 августа
9
На «Матч ТВ» оценили работу Черданцева на ЧМ-2026
7 августа
3
Аргентина поддержала Инфантино на фоне его возможной отставки
7 августа
4
ВидеоГави сдержал обещание покрасить волосы в розовый цвет
6 августа
2
Каннаваро заподозрил наличие «крысы» в сборной Узбекистана
6 августа
3
Мостовой: «Покажите фото Инфантино на улицах Москвы до ЧМ – 48 из 50 человек его не узнают»
6 августа
4
Инфантино придумал подкуп для Марокко, чтобы заручиться его поддержкой
5 августа
2
Известны пять кандидатов на пост президента ФИФА вместо Инфантино
4 августа
5
Трамп определился с позицией по будущему президента ФИФА Инфантино
3 августа
2
ФотоГенич сделал татуировку, посвященную финалу ЧМ-2026
3 августа
10
Инфантино попросит Трампа о поддержке на выборах президента ФИФА
3 августа
11
В сборной США приняли решение по будущему Почеттино
3 августа
74-летний ван Гаал может возглавить сборную
3 августа
2
ВидеоЯмаль станцевал с репликой Кубка мира
3 августа
1
Гаджиев описал действия Инфантино двумя словами
2 августа
1
Быстров – о конфликте ФИФА и УЕФА: «Инфантино прогнулся по всем вопросам на ЧМ-2026»
2 августа
Боярский раскритиковал Инфантино: «Если бы Трамп сказал мне уйти из театра и кино, я бы сделал это»
2 августа
21
УЕФА может выйти из ФИФА
2 августа
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+