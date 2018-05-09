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    Нойер: «Никто не верит в то, что я смогу принять участие в ЧМ-2018»

    Вратарь «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер не торопится говорить о своем возможном участии в предстоящем этим летом чемпионате мира-2018.

    «Уверен, никто не верит в то, что я смогу принять участие в ЧМ-2018 после такого перерыва. Но я регулярно тренируюсь, боли уже не чувствую.

    На данный момент я все еще не хочу прогнозировать свое возвращение в строй. Мне нужно принять решение для своего блага, а также ради выгоды страны», – цитирует Нойера TZ.

    Напомним, вратарь выбыл из строя из-за травмы в сентябре 2017 года.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.05.2018 11:44
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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100724

      zigbert 9 мая 2018, 16:59

      Да хотя бы вратарем №2, что бы создать ту необходимую ауру вокруг своей команды.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 9 мая 2018, 13:47

      тер Штеген сейчас сильно играет. Это больше проблема самого Нойера и Баварии как клуба.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский 9 мая 2018, 13:27

      Тебя будет не хватать. Надеюсь тер Штеген сможет тебя заменить.

      2
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