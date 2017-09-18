В Германии сообщили, что Нойер сломал ногу и выбыл длительный срок

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер пропустит поединок пятого тура Бундеслиги с «Шальке», который состоится во вторник, 15 сентября.

Как сообщают немецкие СМИ, 31-летний страж ворот получил серьезную травму – перелом левой ноги, который оставит его вне футбола на несколько месяцев. Вратарь будет прооперирован в ближайшие дни.

Это уже не первая подобная травма у Нойера. Лишь в конце лета голкипер закончил восстановление после аналогичного повреждения, полученного в апреле нынешнего года в ответной четвертьфинальной встрече Лиги чемпионов с «Реалом».