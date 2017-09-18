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    В Германии сообщили, что Нойер сломал ногу и выбыл длительный срок

    Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер пропустит поединок пятого тура Бундеслиги с «Шальке», который состоится во вторник, 15 сентября.

    Как сообщают немецкие СМИ, 31-летний страж ворот получил серьезную травму – перелом левой ноги, который оставит его вне футбола на несколько месяцев. Вратарь будет прооперирован в ближайшие дни.

    Это уже не первая подобная травма у Нойера. Лишь в конце лета голкипер закончил восстановление после аналогичного повреждения, полученного в апреле нынешнего года в ответной четвертьфинальной встрече Лиги чемпионов с «Реалом».

    Источник: Bild

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    18.09.2017 17:58
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 19 сентября 2017, 11:22

      Чёрная полоса, однако! Скорейшего выздоровления, Мануэль!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1893

      multiscan 18 сентября 2017, 23:35

      Нойеру - скорейшего выздоровления, "Баварии"-терпения и выдержки в каждом оставшемся матче.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +142

      SERG63 18 сентября 2017, 18:45

      Скорейшего выздоровления

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      Макс Cуарес 18 сентября 2017, 18:20

      опять?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 18 сентября 2017, 18:08

      Потихоньку наступает закат карьеры. К сожалению, не всем так везет, как Буффону - сыграть до 40 лет...

      4
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      ...
      Рейтинг: +20

      manoftHeyear > bset 18 сентября 2017, 19:19

      разве тут от везения зависит?
      Буффон лучший вратарь в мире, именно поэтому он играет до такого возраста на должном уровне

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +24996

      bset > manoftHeyear 19 сентября 2017, 14:01

      Он лучший вратарь в мире, поэтому ни разу ногу не ломал?

      0
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