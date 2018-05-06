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    Борис Игнатьев: «Семин – уникальный человек. «Локомотиву» надо было подписать пожизненный контракт с ним»

    Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился мнением о работе главного тренера «Локомотива».

    «Руководство «Локомотива» приняло самое справедливое и необходимое для клуба решение – продлить контракт с Семиным.

    А вообще-то надо было с ним подписать пожизненный контракт, чтобы он был вместе с «Локомотивом» до тех пор, пока ему только хочется. Болельщики и так будут его всегда чтить и с пониманием к нему относиться, но это было бы важно не только для развития «Локомотива», но и всего нашего футбола.

    Семин – уникальный человек. Никто, наверное, не испытывал всего того, что испытывает тренер. Каждый раз серьезнейшее давление со стороны прессы, руководства, понимающего в футболе и дающего свои указания и наставления, и надо их убеждать, срываться с определенного человеческого ритма. Вот Семин это умеет.

    Он умеет быстро отходить от всего положительного и негативного. Он никогда не будет праздновать, ходить и рассказывать, как эти победы ему достались. Для него это нормальный рабочий процесс, от которого он получает огромное удовольствие. Но в то же время не упивается своей значимостью», – сказал Игнатьев.

    «Локомотив» – чемпион России! Это было красиво

    Источник: Р-Спорт

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    06.05.2018 15:32
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 6 мая 2018, 18:04

      По жизненно нельзя, забухает..(Палыч ты молодец!!!)

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