Конте: «Как выигрывать трофеи? Нужен баланс между атакой и нападением»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте в преддверии матча 37-го тура АПЛ против «Ливерпуля» поделился мнением о стилях игры разных команд.

«В футбол можно играть в разных стилях. Не существует одного стиля игры, которы сделал бы вас чемпионом. В прошлом сезоне «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» не побеждали, а их стиль, мне кажется, был всегда одним и тем же.

Из своего тренерского и игрового опыта я вынес, что важно иметь баланс между атакой и нападением. Это лучший способ выиграть что-то», – сказал Конте.

Матч «Челси» – «Ливерпуль» начнется в 18:30 по московскому времени.