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    Конте: «Как выигрывать трофеи? Нужен баланс между атакой и нападением»

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте в преддверии матча 37-го тура АПЛ против «Ливерпуля» поделился мнением о стилях игры разных команд.

    «В футбол можно играть в разных стилях. Не существует одного стиля игры, которы сделал бы вас чемпионом. В прошлом сезоне «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» не побеждали, а их стиль, мне кажется, был всегда одним и тем же.

    Из своего тренерского и игрового опыта я вынес, что важно иметь баланс между атакой и нападением. Это лучший способ выиграть что-то», – сказал Конте.

    Матч «Челси» – «Ливерпуль» начнется в 18:30 по московскому времени.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    06.05.2018 11:09
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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +10

      denizzavr 7 мая 2018, 03:53

      Так и сказал? "Между АТАКОЙ и НАПАДЕНИЕМ"?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +412

      Eds 6 мая 2018, 15:32

      Без полузащиты не будет баланса... Точка опоры всегда между краями...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +931

      Untitled-1 6 мая 2018, 12:04

      надо Оскара возвращать!)

      0
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      ...
      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 > Untitled-1 6 мая 2018, 17:37

      ...и Салаха тоже

      0
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