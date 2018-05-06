Ари пообещал сделать две татуировки в честь «Локомотива»

Нападающий «Локомотива» Ари поделился впечатлениями от победы над «Зенитом» (1:0), благодаря которой железнодорожники гарантировали себе первое место в чемпионате России.

– Не могу объяснить, что я сейчас чувствую. Я впервые стал чемпионом России. Сейчас у меня очень много эмоций! Очень хочу остаться в клубе и сыграть в Суперкубке, в Лиге чемпионов. Поздравляю команду, тренеров, руководство, болельщиков!

– Вы говорили, что сделаете татуировку с кубками, когда станете чемпионом.

– Сделаю! Две!

– Как отметите чемпионство?

– Сегодня будем долго отмечать! Я не пью, так что без алкоголя.