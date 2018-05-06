Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ари пообещал сделать две татуировки в честь «Локомотива»

    Нападающий «Локомотива» Ари поделился впечатлениями от победы над «Зенитом» (1:0), благодаря которой железнодорожники гарантировали себе первое место в чемпионате России.

    – Не могу объяснить, что я сейчас чувствую. Я впервые стал чемпионом России. Сейчас у меня очень много эмоций! Очень хочу остаться в клубе и сыграть в Суперкубке, в Лиге чемпионов. Поздравляю команду, тренеров, руководство, болельщиков!

    – Вы говорили, что сделаете татуировку с кубками, когда станете чемпионом.

    – Сделаю! Две!

    – Как отметите чемпионство?

    – Сегодня будем долго отмечать! Я не пью, так что без алкоголя.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.05.2018 06:46
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100724

      zigbert 7 мая 2018, 10:49

      Как там у Высоцкого:"Нет ребята демократы - только чай".

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 6 мая 2018, 10:25

      Интересно, оставят его или нет. Ведь после травмы так и не вышел на свой уровень

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 6 мая 2018, 07:38

      Лучше выпей за здоровье Сёмина.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11