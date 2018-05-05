На матче «Спартак» – «Ростов» ожидается аншлаг

Коммерческий директор московского «Спартака» Александр Атаманенко прогнозирует аншлаг во время матча 29 тура РФПЛ между красно-белыми и «Ростовом». Хозяева, напомним, борются за чемпионство.

«Болельщики проявляют высокий интерес к матчу, по состоянию на 17.30 пятницы в продаже осталось всего 2568 билетов.

Принимая во внимание темпы продаж, рассчитываем, что ко второй половине субботы будут распространены все билеты», – сказал функционер.

Встреча начнется в 19:00 по Москве.