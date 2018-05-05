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    На матче «Спартак» – «Ростов» ожидается аншлаг

    Коммерческий директор московского «Спартака» Александр Атаманенко прогнозирует аншлаг во время матча 29 тура РФПЛ между красно-белыми и «Ростовом». Хозяева, напомним, борются за чемпионство.

    «Болельщики проявляют высокий интерес к матчу, по состоянию на 17.30 пятницы в продаже осталось всего 2568 билетов.

    Принимая во внимание темпы продаж, рассчитываем, что ко второй половине субботы будут распространены все билеты», – сказал функционер.

    Встреча начнется в 19:00 по Москве.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.05.2018 07:26
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +11477

      alex1951 5 мая 2018, 19:31

      Говносезон - одно слово!
      Одни скандалы и это перед Великим Праздником Футбола?
      Угомонитесь,ЧМ на носу!

      0
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 5 мая 2018, 19:14

      Сдавайте билеты обратно! Локомотив всё равно победил! Никакой интриги уже нет!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100723

      zigbert 5 мая 2018, 15:13

      Это хорошо.Поддержка будет.

      3
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      Рейтинг: +1602

      fortune-bva 5 мая 2018, 13:32

      все равно как сыграет спартак, надо брать очки с Зенитом (при том брать 3) и тогда можно молодежку с Арсеналом пускать)

      0
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 5 мая 2018, 13:23

      все хотят поболеть за Валеру Карпина!

      1
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      Рейтинг: +826

      alex kidn 5 мая 2018, 12:23

      Валера верим

      1
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      Рейтинг: +11477

      alex1951 5 мая 2018, 12:06

      Анекдот из жизни.
      Приходит Карпуша к Каррере и молвит:Дескать это мой старый,родной клуб,
      дафай договоримся,тебе лавры чемпиона все равно уж не светят,а мне надо цепляться за 12 ю строчку,проси чего хошь!Иначе мэнэ Ростов-папа и казачки вые......
      А Каррера и говорит :окей ,давай на эту игру поменяемся местами ,
      тебе ничего не будет- как новому тренеру,а мне в Ростове ,по той же причине.
      .......В сказке ложь ,да в ней намек-добрым молодцам урок.....то бишь ,оба вылетят по окончанию сезона!

      -1
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      Рейтинг: +107

      батя86 5 мая 2018, 10:34

      а иначе быть не может!есть ещё вариант на 1 место!!!

      0
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      Рейтинг: +979

      directorpg 5 мая 2018, 10:14

      Ждём красивой игры

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 5 мая 2018, 09:59

      болельщики чувствуют градус напряжения и понимают что будет невероятно интересно.

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