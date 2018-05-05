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На матче «Спартак» – «Ростов» ожидается аншлаг

5 мая 2018, 07:26
18

Коммерческий директор московского «Спартака» Александр Атаманенко прогнозирует аншлаг во время матча 29 тура РФПЛ между красно-белыми и «Ростовом». Хозяева, напомним, борются за чемпионство.

«Болельщики проявляют высокий интерес к матчу, по состоянию на 17.30 пятницы в продаже осталось всего 2568 билетов.

Принимая во внимание темпы продаж, рассчитываем, что ко второй половине субботы будут распространены все билеты», – сказал функционер.

Встреча начнется в 19:00 по Москве.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Ростов Спартак
Комментарии (18)
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Боцман59rus
1525496076
- есть за что извиняться и что доказывать.)) - покажите превосходство на футбольном поле, а не в бесполезных интервью, ставящих вас в глупое положение- - умереть на поле, привилегия избранных - мы с вами!!!!)))
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FCZenit is Ivanovo
1525497899
Это хорошо когда стадион заполняется
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DeutschlandUberAlles
1525499238
Зачем эти немецкие слова. Иностранщина. Скажите лучше что будет не аншлаг, а уйма народу.
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rostik-100
1525499762
Возвращается старое доброе "ДАЙТЕ ВАЛЕРЕ ПОРАБОТАТЬ".
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DeutschlandUberAlles
1525500040
Как хочется интриги. Что б понимаешь с успокоительными до последнего тура! Что б прям, надрыв, нерв чувствовался. Что б прям сидишь смотришь один матч, перещёлкиваешь на радиоспорт, слушаешь что в других матчах, там где-нибудь пенальти назначают, всё на тоненького и до последней минуты не ясно кто чемпион! Ух!
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OfaZavr
1525503554
болельщики чувствуют градус напряжения и понимают что будет невероятно интересно.
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alex1951
1525511169
Анекдот из жизни. Приходит Карпуша к Каррере и молвит:Дескать это мой старый,родной клуб, дафай договоримся,тебе лавры чемпиона все равно уж не светят,а мне надо цепляться за 12 ю строчку,проси чего хошь!Иначе мэнэ Ростов-папа и казачки вые...... А Каррера и говорит :окей ,давай на эту игру поменяемся местами , тебе ничего не будет- как новому тренеру,а мне в Ростове ,по той же причине. .......В сказке ложь ,да в ней намек-добрым молодцам урок.....то бишь ,оба вылетят по окончанию сезона!
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alex kidn
1525512217
Валера верим
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BAIv
1525515781
все хотят поболеть за Валеру Карпина!
Ответить
zigbert
1525522390
Это хорошо.Поддержка будет.
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