Пайет – о выходе в финал ЛЕ: «Сердце вырывается из груди»

Полузащитник «Марселя» Димитри Пайет рассказал, что его команда действовала хладнокровно в ответном полуфинальном матче Лиги Европы с «Зальцбургом».

«Сердце вырывается из груди. Сегодня мы показали характер и забили в овертайме. Были готовы к любому сценарию. Помнили, что даже если пропустим третий, будет достаточно забить один. Никакой паники не было, сохраняли спокойствие», – заявил Пайет.

Ответный матч 1/2 финала Лиги Европы «Зальцбург» – «Марсель» завершился со счетом 2:1. Результат первой встречи – 0:2.

Главная сенсация этой Лиги Европы – австрийцы