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    Пайет – о выходе в финал ЛЕ: «Сердце вырывается из груди»

    Полузащитник «Марселя» Димитри Пайет рассказал, что его команда действовала хладнокровно в ответном полуфинальном матче Лиги Европы с «Зальцбургом».

    «Сердце вырывается из груди. Сегодня мы показали характер и забили в овертайме. Были готовы к любому сценарию. Помнили, что даже если пропустим третий, будет достаточно забить один. Никакой паники не было, сохраняли спокойствие», – заявил Пайет.

    Ответный матч 1/2 финала Лиги Европы «Зальцбург» – «Марсель» завершился со счетом 2:1. Результат первой встречи – 0:2.

    Главная сенсация этой Лиги Европы – австрийцы

    Источник: УЕФА

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    04.05.2018 10:40
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2509

      panmon 4 мая 2018, 11:37

      Да уж... С Вест Хемом такого и не снилось:)

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