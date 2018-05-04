«Марсель» – о выходе в финал ЛЕ: «Уровень пройден!»

Пресс-служба «Марселя» продолжает ассоциировать свою команду с героем популярной компьютерной игры «Супербратья Марио». После выхода команды в финал Лиги Европы в твиттере клуба появилась новая запись.

«Уровень пройден! Мы отправляемся на финал Лиги Европы. Увидимся там, «Атлетико», – говорится в сообщении.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Ответный матч 1/2 финала Лиги Европы «Зальцбург» – «Марсель» завершился со счетом 2:1. Результат первой встречи – 0:2.

Главная сенсация этой Лиги Европы – австрийцы