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    «Марсель» – о выходе в финал ЛЕ: «Уровень пройден!»

    Пресс-служба «Марселя» продолжает ассоциировать свою команду с героем популярной компьютерной игры «Супербратья Марио». После выхода команды в финал Лиги Европы в твиттере клуба появилась новая запись.

    «Уровень пройден! Мы отправляемся на финал Лиги Европы. Увидимся там, «Атлетико», – говорится в сообщении.

    Ответный матч 1/2 финала Лиги Европы «Зальцбург» – «Марсель» завершился со счетом 2:1. Результат первой встречи – 0:2.

    Главная сенсация этой Лиги Европы – австрийцы

    Источник: Twitter

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    04.05.2018 08:13
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