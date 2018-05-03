Клопп: «Мы понимаем, что в ответном матче против «Ромы» нам повезло»

Главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал исход ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов против итальянской «Ромы» (2:4). Несмотря на поражение, в финал вышли красные.

«Наш болельщик Шон Кокс пострадал от рук болельщиков римлян. Он в больнице, и этот финал мы посвящаем ему.

Откровенно говоря, нам повезло, что счет остался таким, который выводит нас в Киев. Мы осознаем это. Например, в контратаках «Ливерпуль» действовал плохо», – отметил немец.

26 мая в финале красные сыграют против мадридского «Реала».

«Ливерпуль» побил рекорды Лиги чемпионов! Впереди – исторический финал