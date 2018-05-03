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    Клопп: «Мы понимаем, что в ответном матче против «Ромы» нам повезло»

    Главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал исход ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов против итальянской «Ромы» (2:4). Несмотря на поражение, в финал вышли красные.

    «Наш болельщик Шон Кокс пострадал от рук болельщиков римлян. Он в больнице, и этот финал мы посвящаем ему.

    Откровенно говоря, нам повезло, что счет остался таким, который выводит нас в Киев. Мы осознаем это. Например, в контратаках «Ливерпуль» действовал плохо», – отметил немец.

    26 мая в финале красные сыграют против мадридского «Реала».

    «Ливерпуль» побил рекорды Лиги чемпионов! Впереди – исторический финал

    Источник: Football Italia

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    03.05.2018 00:18
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +96

      kurt_cobain 3 мая 2018, 19:57

      Особенно когда защ выбил прям в башку Милнеру, и мяч отлетел в ворота

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