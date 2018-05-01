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    ФИФА выделит африканским участникам ЧМ-2018 по 2 миллиона на призовые футболистам

    ФИФА решила поддержать африканские сборные, которые примут участие в чемпионате мира-2018. Международная федерация футбола выделит каждому коллективу по 2 миллиона евро, который пойдут на призовые игрокам.

    Такое решение связано с тем, что африканские спортсмены не раз поднимали вопрос о целесообразности выступления за сборные на чемпионате мира. Игроков не устраивали суммы призовых – в частности, так было со сборной Камеруна перед ЧМ-2014.

    Чемпионат мира в нашей стране пройдет с 14 июня по 15 июля.

    Источник: Associated Press

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    01.05.2018 22:14
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 2 мая 2018, 10:23

      вот ведь наглецы, за страну ради денег только готовы играть, некоторые за всю карьеру ни разу не сыграют на ЧМ а эти еще про целесообразность выступления за сборную говорят.

      3
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 2 мая 2018, 00:11

      Наглые, шо пипец... если они играют только ради денег - пусть никуда не едут, а возьмут тех, кто достоин. Что за это за шантаж нафиг такой?
      Во-первых, никто никого никогда не заставлял играть за бесплатно.
      Во-вторых, среди африканских сборных полно игроков, которые выступают в Европе и зашибают нехилое бабло. Я бы ещё понял, если бы пожаловались бедные. В случае с Камеруном одним из главных недовольных был Это'о. Вот уж бедняк, дальше некуда.
      В-третьих, если бы даже там сплошняком за сборные играли футболисты с местных клубов, так им на ЧМ 100% платят больше, чем в их Зимбабве. Хотите сказать, для них это не деньги?))) Я уже молчу о престиже выступления на ЧМ и шансе заявить о себе на весь мир и попасть в топ-клуб.
      Опять толерантность боком выходит)

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