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  • ФИФА выделит африканским участникам ЧМ-2018 по 2 миллиона на призовые футболистам

ФИФА выделит африканским участникам ЧМ-2018 по 2 миллиона на призовые футболистам

1 мая 2018, 22:14
2

ФИФА решила поддержать африканские сборные, которые примут участие в чемпионате мира-2018. Международная федерация футбола выделит каждому коллективу по 2 миллиона евро, который пойдут на призовые игрокам.

Такое решение связано с тем, что африканские спортсмены не раз поднимали вопрос о целесообразности выступления за сборные на чемпионате мира. Игроков не устраивали суммы призовых – в частности, так было со сборной Камеруна перед ЧМ-2014.

Чемпионат мира в нашей стране пройдет с 14 июня по 15 июля.

Источник: Associated Press
Чемпионат мира
Комментарии (2)
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Cules2013
1525209068
Наглые, шо пипец... если они играют только ради денег - пусть никуда не едут, а возьмут тех, кто достоин. Что за это за шантаж нафиг такой? Во-первых, никто никого никогда не заставлял играть за бесплатно. Во-вторых, среди африканских сборных полно игроков, которые выступают в Европе и зашибают нехилое бабло. Я бы ещё понял, если бы пожаловались бедные. В случае с Камеруном одним из главных недовольных был Это'о. Вот уж бедняк, дальше некуда. В-третьих, если бы даже там сплошняком за сборные играли футболисты с местных клубов, так им на ЧМ 100% платят больше, чем в их Зимбабве. Хотите сказать, для них это не деньги?))) Я уже молчу о престиже выступления на ЧМ и шансе заявить о себе на весь мир и попасть в топ-клуб. Опять толерантность боком выходит)
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OfaZavr
1525245831
вот ведь наглецы, за страну ради денег только готовы играть, некоторые за всю карьеру ни разу не сыграют на ЧМ а эти еще про целесообразность выступления за сборную говорят.
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