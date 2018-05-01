ФИФА выделит африканским участникам ЧМ-2018 по 2 миллиона на призовые футболистам

вот ведь наглецы, за страну ради денег только готовы играть, некоторые за всю карьеру ни разу не сыграют на ЧМ а эти еще про целесообразность выступления за сборную говорят.
ФИФА решила поддержать африканские сборные, которые примут участие в чемпионате мира-2018. Международная федерация футбола выделит каждому коллективу по 2 миллиона евро, который пойдут на призовые игрокам.
Такое решение связано с тем, что африканские спортсмены не раз поднимали вопрос о целесообразности выступления за сборные на чемпионате мира. Игроков не устраивали суммы призовых – в частности, так было со сборной Камеруна перед ЧМ-2014.
Чемпионат мира в нашей стране пройдет с 14 июня по 15 июля.