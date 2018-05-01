Игнатьев: «Локомотив» разозлится на себя и в мае выдаст свои лучшие матчи»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев заявил, что поражение «Локомотива» от «Краснодара» во встрече 28 тура РФПЛ должно разозлить железнодорожников.

Красно-зеленые не могут выиграть на протяжении трех последних матчей. Кроме того, в этих поединках подопечные Юрия Семина ни разу не смогли забить.

«Локомотиву» надо в обязательном порядке брать свои очки в двух предстоящих встречах, чтобы стать чемпионом. Это даже хорошо, что произошло именно так. Необходимо, чтобы психологическое состояние игроков Семина выправилось.

Они сейчас разозлятся на себя, и получится так, что выдадут свои лучшие матчи. Так бывает. Есть реваншистское настроение у футболистов, я рассчитываю на это», – сказал Игнатьев.

На данный момент «Локомотив» лидирует в турнирной таблице, опережая «Спартак» на четыре очка. В двух оставшихся матчах железнодорожники примут «Зенит» и сыграют на выезде с «Арсеналом».