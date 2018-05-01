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  • Игнатьев: «Локомотив» разозлится на себя и в мае выдаст свои лучшие матчи»

Игнатьев: «Локомотив» разозлится на себя и в мае выдаст свои лучшие матчи»

1 мая 2018, 16:59
5

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев заявил, что поражение «Локомотива» от «Краснодара» во встрече 28 тура РФПЛ должно разозлить железнодорожников.

Красно-зеленые не могут выиграть на протяжении трех последних матчей. Кроме того, в этих поединках подопечные Юрия Семина ни разу не смогли забить.

«Локомотиву» надо в обязательном порядке брать свои очки в двух предстоящих встречах, чтобы стать чемпионом. Это даже хорошо, что произошло именно так. Необходимо, чтобы психологическое состояние игроков Семина выправилось.

Они сейчас разозлятся на себя, и получится так, что выдадут свои лучшие матчи. Так бывает. Есть реваншистское настроение у футболистов, я рассчитываю на это», – сказал Игнатьев.

На данный момент «Локомотив» лидирует в турнирной таблице, опережая «Спартак» на четыре очка. В двух оставшихся матчах железнодорожники примут «Зенит» и сыграют на выезде с «Арсеналом».

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Локомотив Игнатьев Борис
Комментарии (5)
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shinnik
1525183746
Стрёмно.. Буксует...И ад...ресурс никто не отменял..
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BANNIKOV1970
1525186912
две стороны медали,могут ноги совсем окаменеть!
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Полная Канистра
1525190626
всё это так но бывает и всё наоборот что без выигрышная серия подкашивает игроков психология однако
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Бухбух
1525191300
Скорее коленки застрясутся еще больше чем пару туров назад
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yorgenbarenz
1525238463
Палыч что-то про 5-ю колонну намекал....
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