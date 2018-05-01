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    Игнатьев: «Локомотив» разозлится на себя и в мае выдаст свои лучшие матчи»

    Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев заявил, что поражение «Локомотива» от «Краснодара» во встрече 28 тура РФПЛ должно разозлить железнодорожников.

    Красно-зеленые не могут выиграть на протяжении трех последних матчей. Кроме того, в этих поединках подопечные Юрия Семина ни разу не смогли забить.

    «Локомотиву» надо в обязательном порядке брать свои очки в двух предстоящих встречах, чтобы стать чемпионом. Это даже хорошо, что произошло именно так. Необходимо, чтобы психологическое состояние игроков Семина выправилось.

    Они сейчас разозлятся на себя, и получится так, что выдадут свои лучшие матчи. Так бывает. Есть реваншистское настроение у футболистов, я рассчитываю на это», – сказал Игнатьев.

    На данный момент «Локомотив» лидирует в турнирной таблице, опережая «Спартак» на четыре очка. В двух оставшихся матчах железнодорожники примут «Зенит» и сыграют на выезде с «Арсеналом».

    Источник: Р-Спорт

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    01.05.2018 16:59
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 2 мая 2018, 08:21

      Палыч что-то про 5-ю колонну намекал....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2951

      Бухбух 1 мая 2018, 19:15

      Скорее коленки застрясутся еще больше чем пару туров назад

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 1 мая 2018, 19:03

      всё это так но бывает и всё наоборот что без выигрышная серия подкашивает игроков психология однако

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1521

      BANNIKOV1970 1 мая 2018, 18:01

      две стороны медали,могут ноги совсем окаменеть!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 1 мая 2018, 17:09

      Стрёмно..
      Буксует...И ад...ресурс никто не отменял..

      2
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