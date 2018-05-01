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    В этот день 13 лет назад Месси впервые забил за «Барселону»

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси в этот день 13 лет назад забил свой первый мяч за каталонский клуб. Произошло это событие 1 мая 2005 года во встрече чемпионата Испании против «Альбасете».

    Дебют аргентинца за сине-гранатовых в официальном поединке состоялся 16 октября 2004 года. С тех пор он провел в составе «блауграны» 634 матча и забил 550 голов. Также в его активе 248 результативных передач.

    Вместе с «Барселоной» Месси девять раз выигрывал Примеру, шесть – Кубок Испании, семь – Суперкубок страны, четырежды становился победителем Лиги чемпионов, трижды – обладателем Суперкубка УЕФА и три раза выигрывал клубный чемпионат мира.

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.05.2018 12:09
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100722

      zigbert 1 мая 2018, 15:39

      Продолжай радовать своих поклонников.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 1 мая 2018, 14:59

      мастер !

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1678

      Патронташ 1 мая 2018, 12:54

      Здоровья и дальнейших футбольных удач тебе,Лионель!

      3
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