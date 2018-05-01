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В этот день 13 лет назад Месси впервые забил за «Барселону»

1 мая 2018, 12:09
3

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси в этот день 13 лет назад забил свой первый мяч за каталонский клуб. Произошло это событие 1 мая 2005 года во встрече чемпионата Испании против «Альбасете».

Дебют аргентинца за сине-гранатовых в официальном поединке состоялся 16 октября 2004 года. С тех пор он провел в составе «блауграны» 634 матча и забил 550 голов. Также в его активе 248 результативных передач.

Вместе с «Барселоной» Месси девять раз выигрывал Примеру, шесть – Кубок Испании, семь – Суперкубок страны, четырежды становился победителем Лиги чемпионов, трижды – обладателем Суперкубка УЕФА и три раза выигрывал клубный чемпионат мира.

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Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Барселона Месси Лионель
Комментарии (3)
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Патронташ
1525168452
Здоровья и дальнейших футбольных удач тебе,Лионель!
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dinar7777dinar
1525175993
мастер !
Ответить
zigbert
1525178398
Продолжай радовать своих поклонников.
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