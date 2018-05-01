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    Гари Невилл ждет прихода Покеттино в «МЮ» после Моуринью

    Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл пожелал нынешнему главному тренеру команды Жозе Моуринью долгих лет работы на этом месте.

    «Хотелось бы, что бы Моуринью задержался в «МЮ» года на три. И если он покинет команду, то только с несколькими титулами в Премьер-лиге, потому что это отличный тренер.

    После Моуринью хочу увидеть в клубе Покеттино. Он этого заслуживает. Вероятно, «ПСЖ» и «Реал» тоже его хотят заполучить, это может осложнить жизнь руководству «Тоттенхэма». Этот тренер способен выжать максимум из ограниченных ресурсов», – сказал Невилл.

    Источник: Mirror.co.uk

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    01.05.2018 11:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: -104

      Антибиотик111 1 мая 2018, 11:37

      Осталось только Бомбардиру научиться писать фамилию тренера правильно и все будет хорошо )

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