Гари Невилл ждет прихода Покеттино в «МЮ» после Моуринью

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл пожелал нынешнему главному тренеру команды Жозе Моуринью долгих лет работы на этом месте.

«Хотелось бы, что бы Моуринью задержался в «МЮ» года на три. И если он покинет команду, то только с несколькими титулами в Премьер-лиге, потому что это отличный тренер.

После Моуринью хочу увидеть в клубе Покеттино. Он этого заслуживает. Вероятно, «ПСЖ» и «Реал» тоже его хотят заполучить, это может осложнить жизнь руководству «Тоттенхэма». Этот тренер способен выжать максимум из ограниченных ресурсов», – сказал Невилл.