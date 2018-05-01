Рамос: «Реал» сыграет против «Баварии» так, как любит – на контратаках»

Защитник «Реала» Серхио Рамос уверен, что его команда сможет пройти «Баварию» в полуфинале Лиги чемпионов.

«Мы намерены все сказать на поле. Мы победили на выезде, это уже история. Мы сыграли хорошо и хотим продолжать в том же духе. Знали, что если плотно сыграем в обороне, то сможем потревожить их на контратаках.

Мы добились хорошего результата, ответный матч будет похож на предыдущий. Им надо атаковать, а мы сможем ловить их на контратаках – сыграть так, как мы любим.

Возможность играть в финале – это награда за ту тяжелую работу, которая была проделана в ходе сезона. Надеюсь, мы сможем выйти в финал, мы очень этого хотим. Мы добились хорошего результата, но должны думать, что счет в противостоянии 0:0. Мы хотим победить немцев и затем защитить наш трофей.

Результаты говорят сами за себя. Зидан – отличный босс, мы рады быть с ним в одной лодке», – рассказал Рамос.

Ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов «Реал» – «Бавария» состоится во вторник, 1 мая, в 22:45 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию этой игры. Счет первой встречи – 2:1.