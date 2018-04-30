В «Челси» готовы дать шанс 19-летнему полузащитнику «Витесса»

Полузащитник «Витесса» Мэйсон Маунт проводит удачный сезон в чемпионате Голландии, чем привлек к своей персоне внимание нескольких серьезных европейских клубов.

В услугах футболиста, права на которого принадлежат «Челси», заинтересованы представители сразу нескольких европейских лиг. Среди них выделяются «Аякс», ПСВ, «Спортинг», «Вердер» и ряд представителей АПЛ.

Также известно, что «Челси» не планирует продавать 19-летнего игрока. Весьма вероятно, что летом он вернется в расположение синих, где получит свой шанс закрепиться в основной команде.