Сын Диего Симеоне оформил хет-трик в ворота «Наполи»

Нападающий «Фиорентины» Джованни Симеоне прокомментировал результат матча 35-го тура чемпионата Италии против «Наполи» (3:0). Напомним, что игрок отметился хет-триком в этой встрече.

«Я все еще молод, мне нужно многому учиться и над многим работать. Тренер всегда верил в меня, я счастлив в «Фиорентине» и верю в команду.

«Наполи» было непросто играть вдесятером. Особенно если учесть, что «Фиорентина» всегда старается держать мяч. Отец [Диего Симеоне – главный тренер «Атлетико»] будет очень рад моему хет-трику!» – сказал Симеоне.

«Фиорентина» с 54 очками занимает восьмую строчку в турнирной таблице.