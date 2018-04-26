Экс-начальник «Локомотива»: «Неприятно говорить про Глушакова. Он постоянно поливает клуб, которому стольким обязан»

Бывший начальник «Локомотива» Вячеслав Чекмарев рассказал о переходе полузащитника Дениса Глушакова в «Спартак» в 2013 году. Тогда российский футболист назвал Славена Билича, возглавлявшего железнодорожников, самым слабым тренером в его карьере.

«Мне неприятно говорить про Глушакова. Ну а как, если он ушел из «Локомотива» и постоянно поливает клуб, которому он стольким обязан… Троллил вот, когда «Спартак» стал чемпионом. Надеюсь, в этом сезоне его уже «Локо» как следует потроллит.

Билич не слабый тренер. Просто Денис был недоволен своим положением в клубе. Ушел в «Спартак». Надеюсь, ему там попались тренеры посильнее, что тут сказать… Но я считаю, что футболист не имеет права говорить такое про тренера. Глушаков не уважает себя, когда так о Биличе отзывается.

Возьмите Оздоева. При Биличе у него тоже все было не супер в «Локо». Но он всегда уважительно говорил и о Славене, и о «Локомотиве». Ушел из клуба по-мужски. А не как Глушаков. Ну, видимо, так учат на Кавказе. А в Миллерове – нет», – сказал Чекмарев.