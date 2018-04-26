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  • Экс-начальник «Локомотива»: «Неприятно говорить про Глушакова. Он постоянно поливает клуб, которому стольким обязан»

Экс-начальник «Локомотива»: «Неприятно говорить про Глушакова. Он постоянно поливает клуб, которому стольким обязан»

26 апреля 2018, 23:23
30

Бывший начальник «Локомотива» Вячеслав Чекмарев рассказал о переходе полузащитника Дениса Глушакова в «Спартак» в 2013 году. Тогда российский футболист назвал Славена Билича, возглавлявшего железнодорожников, самым слабым тренером в его карьере.

«Мне неприятно говорить про Глушакова. Ну а как, если он ушел из «Локомотива» и постоянно поливает клуб, которому он стольким обязан… Троллил вот, когда «Спартак» стал чемпионом. Надеюсь, в этом сезоне его уже «Локо» как следует потроллит.

Билич не слабый тренер. Просто Денис был недоволен своим положением в клубе. Ушел в «Спартак». Надеюсь, ему там попались тренеры посильнее, что тут сказать… Но я считаю, что футболист не имеет права говорить такое про тренера. Глушаков не уважает себя, когда так о Биличе отзывается.

Возьмите Оздоева. При Биличе у него тоже все было не супер в «Локо». Но он всегда уважительно говорил и о Славене, и о «Локомотиве». Ушел из клуба по-мужски. А не как Глушаков. Ну, видимо, так учат на Кавказе. А в Миллерове – нет», – сказал Чекмарев.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Глушаков Денис
Комментарии (30)
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Федя Кабак
1524775004
Я согласен. Очень уж напыщенный чувачок, это глушаков. Что то сейчас не блещет
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Malinovskiy
1524776413
Что за травля Глушакова началась в последнее время? Плиз, объясните, а то я как-то упустил этот момент
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Zeff
1524782570
Раньше Спартак поливал. Видимо человек такой.
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RotBerg
1524786842
Какой Кэп такая и команда.. шл...
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АртурZaСМ
1524796732
Что-то я не читал ни одного вью где Глушаков плохо бы отзывался о Локо. Уточните пожалуйста, товарищ?
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acer2003
1524804374
Полезная статья... А,Глушаков,реально трепло
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alp
1524814539
честно говоря, футболист не имеет права публично обсуждать и осуждать свои клубы, бывшие или нынешние, и тем более тренера. охренели вконец уже зажратые кривоногие миллионеры...
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zra78
1524814877
Так Оздоев ведь мужик,что ты сравниваешь не сравнимое
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Diesel133
1524817535
Хрен его проссышь, Глушака этого... Про Локо много всего наговорил, а гол в наши ворота в первом круге праздновать не стал... А стоит ему также из Спартака уйти, спартачи поливать его будут хуже Дзюбы.
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OfaZavr
1524817747
бред какой-то, когда хоть Денис поливал Локомотив? кроме случая когда чемпионство праздновал вроде что-то сказал а так больше ничего не вспоминается, товарищ этот что-то напутал.
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