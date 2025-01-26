Обращение Энрике к фанатам «Зенита»

Новичка «Зенита» Луиса Энрике попросили выступить с обращением к болельщикам.
– По традиции, в конце новички команды обращаются к нашим болельщикам. Что бы вы хотели им сказать?
– Скажу, что буду показывать лучшее, на что способен, и прилагать все усилия, чтобы каждая игра завершалась нашей победой. Хочу, чтобы все вместе мы сотворили историю!
- По информации Transfermarkt, «Зенит» заплатил за бразильца 33 миллиона евро.
- Петербуржцы при этом утверждают, что не платили денег, а отдали «Ботафого» Вендела и Артура.
- В составе предыдущей команды Энрике забил 12 голов и сделал 6 ассистов в 55 матчах.