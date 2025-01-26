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Обращение Энрике к фанатам «Зенита»

Новичка «Зенита» Луиса Энрике попросили выступить с обращением к болельщикам.

– По традиции, в конце новички команды обращаются к нашим болельщикам. Что бы вы хотели им сказать?

– Скажу, что буду показывать лучшее, на что способен, и прилагать все усилия, чтобы каждая игра завершалась нашей победой. Хочу, чтобы все вместе мы сотворили историю!

  • По информации Transfermarkt, «Зенит» заплатил за бразильца 33 миллиона евро.
  • Петербуржцы при этом утверждают, что не платили денег, а отдали «Ботафого» Вендела и Артура.
  • В составе предыдущей команды Энрике забил 12 голов и сделал 6 ассистов в 55 матчах.

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Источник: официальный сайт «Зенита»

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Комментарии (3)
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Дубина
1737877882
Просто позор! Цыгана уже накачали метаном??
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TIMOTHY
1737893493
Поддерживаем на все сто
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TIMOTHY
1737893504
Зенит чемпион
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