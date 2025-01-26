Обращение Энрике к фанатам «Зенита»

Новичка «Зенита» Луиса Энрике попросили выступить с обращением к болельщикам.

– По традиции, в конце новички команды обращаются к нашим болельщикам. Что бы вы хотели им сказать?

– Скажу, что буду показывать лучшее, на что способен, и прилагать все усилия, чтобы каждая игра завершалась нашей победой. Хочу, чтобы все вместе мы сотворили историю!