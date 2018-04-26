Глушаков в одиночестве посетил «Открытие Арену»

Капитан «Спартака» Денис Глушаков на своей странице в инстаграме выложил фотографию, где он в одиночестве сидит на одной из трибун домашнего стадиона красно-белых «Открытие Арена».

«Каждому человеку иногда хочется побыть одному дома. Я – не исключение», – написал Глушаков.

Напомним, «Спартак» проиграл два из трех последних матчей в РФПЛ, а также вылетел из Кубка России, уступив в полуфинале «Тосно» по пенальти. Лишь в одной из этих встреч полузащитник вышел на поле в стартовом составе.