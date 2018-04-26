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Глушаков в одиночестве посетил «Открытие Арену»

26 апреля 2018, 18:11
44

Капитан «Спартака» Денис Глушаков на своей странице в инстаграме выложил фотографию, где он в одиночестве сидит на одной из трибун домашнего стадиона красно-белых «Открытие Арена».

«Каждому человеку иногда хочется побыть одному дома. Я – не исключение», – написал Глушаков.

Напомним, «Спартак» проиграл два из трех последних матчей в РФПЛ, а также вылетел из Кубка России, уступив в полуфинале «Тосно» по пенальти. Лишь в одной из этих встреч полузащитник вышел на поле в стартовом составе.

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Публикация от text (@glushak8)

Источник: Instagram
Россия. Премьер-лига Спартак Глушаков Денис
Комментарии (44)
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ivany4
1524755632
Неужели прощается?!))) Видимо серьезно задумался о дальнейшем пути в спорте.
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Приус
1524755783
Еще три шанса есть показать, кто кого хоронит, удачи.
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AlfavitЪ
1524756184
Болельщики, народ отходчивый, выиграйте оставшиеся игры и все забудется.
Ответить
Полная Канистра
1524756780
Навеяло ... одному иногда тоже надо побыть и поразмыслить
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vladik12
1524757184
Давайте поддержим Дэна. Мб, футболисты тоже люди и у них есть душа. Глушаку непросто.
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swot1205
1524757287
Кэп, мы с тобой
Ответить
OfaZavr
1524757317
да-да и подумать над ситуацией сложившейся в последнее время.
Ответить
3a zenit
1524757394
а фоткал его призрак с кладбища?(Глушаков-похороны)
Ответить
DOCTOR PENALTY
1524758396
По совсем негрустному лицу не скажешь, что ему хочется побыть в одиночестве. Дениска, покажи себя на поле, в сетях вы уже надоели с Промеской, яйца вам оторвать за последнюю игру...
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zigbert
1524764481
Пора уже одуматься и быть не одному а с командой.
Ответить
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