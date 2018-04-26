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  • Стогниенко: «Манчини очень легко отнесся к работе в «Зените». Он никогда не был выдающимся тренером»

Стогниенко: «Манчини очень легко отнесся к работе в «Зените». Он никогда не был выдающимся тренером»

26 апреля 2018, 15:59
17

Комментатор Владимир Стогниенко высказал свою точку зрения на то, что помешало главному тренеру «Зенита» Роберто Манчини добиться успеха в петербургском клубе.

«В чем причина неудачи Манчини в «Зените»? Я думаю, что он изначально к этому очень легко отнесся. Возможно, полагал, что имеющейся квалификации будет достаточно, а ее не хватило.

Он никогда не был выдающимся тренером. Но, честно скажу, я думал, что его опыта и состава «Зенита» хватит. Не хватило», – сказал Стогниенко.

После 27 туров «Зенит» занимает четвертое место в турнирной таблице РФПЛ, отставая от зоны Лиги чемпионов на одно очко, а от лидирующего «Локомотива» – на восемь баллов.

Источник: «Реальное время»
Россия. Премьер-лига Зенит Манчини Роберто
Комментарии (17)
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raritet
1524752540
Ну сейчас только ленивый не пнет Манчини . Начиная от мальчишек всяких Стогниенко и др. Которые наверное и мячик настоящий видели только по ТВ.
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Snerg
1524752664
Он никогда не был выдающимся тренером. ----------------------------------- хоть еще один человек понимает это)
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Федя Кабак
1524753832
Стогниенко лучший комментатор. Жаль что его нет на матче, а то там одни болтуны
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Garrincha58
1524753917
умник х-ренов, а квалификации игроков хватило понабрали черте кого и хотят чего то добиться сейчас в Зените половина состава это уровень ФНЛ
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Taps
1524756217
... тренеришка ... Давай, до свидания !
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fhnv
1524758667
просто пропияренный тренер
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prezent2017
1524763300
Манчини никогда не был выдающимся тренером, а кем был Стог-гниенко? Дешевым трепачом, вообще ничего не сделавшим за жизнь, кроме трёпа.
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Razvedchik - sniper
1524765691
Верните Стагниенко на комментаторское кресло футбольных матчей!!!!!
Ответить
Zenmaster
1524770100
Нет результата -- стало хуже -- вывод ясен !!!
Ответить
Павел Амурский
1524778357
Стогниенко тоже не великий профессионал.
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