Стогниенко: «Манчини очень легко отнесся к работе в «Зените». Он никогда не был выдающимся тренером»

Комментатор Владимир Стогниенко высказал свою точку зрения на то, что помешало главному тренеру «Зенита» Роберто Манчини добиться успеха в петербургском клубе.

«В чем причина неудачи Манчини в «Зените»? Я думаю, что он изначально к этому очень легко отнесся. Возможно, полагал, что имеющейся квалификации будет достаточно, а ее не хватило.

Он никогда не был выдающимся тренером. Но, честно скажу, я думал, что его опыта и состава «Зенита» хватит. Не хватило», – сказал Стогниенко.

После 27 туров «Зенит» занимает четвертое место в турнирной таблице РФПЛ, отставая от зоны Лиги чемпионов на одно очко, а от лидирующего «Локомотива» – на восемь баллов.