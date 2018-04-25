«Барселона» хочет приобрести Алонсо на замену Пике

«Барселона» готовит предложение для «Челси» по защитнику Маркосу Алонсо.

Сине-гранатовые рассматривают 27-летнего футболиста как возможную долгосрочную замену Жерару Пике, несмотря на то, что в лондонском клубе испанец играет преимущественно на левом фланге обороны. Напомним, что в «Фиорентине» Алонсо имел опыт выступления в центре защиты.

В нынешнем сезоне футболист провел 43 матча, забил семь голов и сделал четыре результативные передачи. Его контракт с синими рассчитан до 2021 года.