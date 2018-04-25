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    «Ювентус» хочет арендовать Погба с условием, что «Манчестер Юнайтед» будет платить часть зарплаты французу

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба открыт для возвращения в «Ювентус» этим летом.

    Агент француза Мино Райола и туринский клуб уже совместно работают над этим вопросом.

    Камнем преткновения остается зарплата футболиста. «Старая синьора» планирует взять хавбека в аренду на следующий сезон с тем условием, что манкунианцы будут платить игроку часть денег.

    Погба перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса» в 2016 году за 105 миллионов евро. В нынешнем сезоне он принял участие в 32 матчах, записав на свой счет пять голов и 12 результативных передач.

    Источник: Tribalfootball

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    25.04.2018 12:38
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +29

      Ман. Юн. ВЕлик 25 апреля 2018, 19:44

      Крякря

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100722

      zigbert 25 апреля 2018, 18:49

      Очередной взброс.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +37

      Russisch Schwein 25 апреля 2018, 16:06

      что за х*рня )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -104

      Антибиотик111 25 апреля 2018, 15:10

      ***,ну и бред)))

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3021

      Dgad 25 апреля 2018, 13:25

      Хитрюги, и 105 лямов получили и назад хотят забрать да еще чтобы зарплату платил кто то другой) Бизнес по Итальянски

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2509

      panmon 25 апреля 2018, 13:05

      губа не дура)

      1
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