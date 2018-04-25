«Ювентус» хочет арендовать Погба с условием, что «Манчестер Юнайтед» будет платить часть зарплаты французу

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба открыт для возвращения в «Ювентус» этим летом.

Агент француза Мино Райола и туринский клуб уже совместно работают над этим вопросом.

Камнем преткновения остается зарплата футболиста. «Старая синьора» планирует взять хавбека в аренду на следующий сезон с тем условием, что манкунианцы будут платить игроку часть денег.

Погба перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса» в 2016 году за 105 миллионов евро. В нынешнем сезоне он принял участие в 32 матчах, записав на свой счет пять голов и 12 результативных передач.