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    Больше всего болельщиков на ЧМ-2018 прибудут из США, Китая и стран Латинской Америки

    Наибольшее число туристов и болельщиков на ЧМ-2018 ожидается организаторами турнира из США, Китая и стран Латинской Америки.

    «32 страны принимают участие в ЧМ-2018. По количеству туристов и болельщиков лидируют: США, Китай, Мексика, Аргентина, Уругвай, несмотря на то, что сборные США и Китая на мундиале не представлены.

    Все экскурсии будут проводиться на 24 языках, но основа – это английский, немецкий, французский и китайский», – рассказал руководитель департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев.

    Напомним, чемпионат мира-2018 стартует 14 июня матчем России с Саудовской Аравией.

    Источник: Интерфакс

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    24.04.2018 07:30
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +984

      ZENIT84, 26 апреля 2018, 16:38

      может США визы не дадим на ч м ? вот бы ответ был бы на санкции))))

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      Рейтинг: +2401

      baden69 24 апреля 2018, 10:37

      Америкосы вводят санкции, а их народ массово едет в Россию. Европейцы, по указке из-за океана, присоединяются к санкциям и, запугивая свой народ, делают хуже только себе. Смотрите ЧМ по телевизору, у нас на улицах чище будет.

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      Рейтинг: +3359

      Шумаххер 24 апреля 2018, 08:50

      Нашу страну все любят )

      2
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 24 апреля 2018, 08:45

      Ну да, из-за слабого рубля Россия сейчас (как и Украина) - едва ли не самая дешевая страна для туризма.

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      Рейтинг: +3795

      serppion > Danish Dynamite 25 апреля 2018, 13:54

      Из двух минусов может сложиться плюсик. А может и не сложиться...

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