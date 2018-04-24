Больше всего болельщиков на ЧМ-2018 прибудут из США, Китая и стран Латинской Америки

Наибольшее число туристов и болельщиков на ЧМ-2018 ожидается организаторами турнира из США, Китая и стран Латинской Америки.

«32 страны принимают участие в ЧМ-2018. По количеству туристов и болельщиков лидируют: США, Китай, Мексика, Аргентина, Уругвай, несмотря на то, что сборные США и Китая на мундиале не представлены.

Все экскурсии будут проводиться на 24 языках, но основа – это английский, немецкий, французский и китайский», – рассказал руководитель департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев.

Напомним, чемпионат мира-2018 стартует 14 июня матчем России с Саудовской Аравией.