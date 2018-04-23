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    Каррера: «Это самый слабый «Спартак» на моей памяти»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера взял ответственность на себя за поражение от «Ахмата» (1:3) в матче 27-го тура РФПЛ.

    «Это самый слабый «Спартак» на моей памяти. Думаю, сегодняшняя игра не была на уровне красно-белых. Беру всю ответственность на себя. Никого не обвиняю, вина исключительно моя.

    После проигрыша «Уралу» что-то изменилось. Вчера был мой день рождения. В прошлом году было 0:3 от «Ростова», сегодня история повторилась», – сказал Каррера.

    «Спартак» проиграл «Ахмату». Фанаты негодуют!

    Источник: Чемпионат.ком

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    23.04.2018 22:01
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +100722

      zigbert 25 апреля 2018, 10:19

      Все это не есть хорошо.

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 24 апреля 2018, 11:18

      хочется спросить по карпиновски: Ну И??? что-то нужно делать а то так и второе а может и третье место упустим.

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      Рейтинг: +74

      Виктор12 24 апреля 2018, 00:49

      Это самый слабый тренер «Спартака» на моей памяти!!!
      Спартак стал чемпионом благодаря нашим судьям, а не тренеру!

      Наши судьи ЧУДИТЬ умеют и прошлогоднее чемпионство Спартака вам тому БЕЗОБРАЗНЫЙ вопиющий пример этого ЧУДИЛОВА!
      Как Спартак, за счёт ЦЕНЫ ВОПРОСА, наши судьи вытащили на первое место в чемпионате!
      А вспомните, как судья Безбородов помог Спартаку УКРАСТЬ Суперкубок у Локомотива!!!
      Это же вечный ПОЗОР Спартака и судьи Безбородова!!!
      Судьи РАЗВРАТИЛИ игроков Спартака и они перестали играть!!!

      2
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      Рейтинг: +5873

      maygli 23 апреля 2018, 23:10

      Расскажи хоть тактику, установку какую давал игрокам? Чтоб понять в чём твоя вина.
      С Днём Рожденья. ..***.

      0
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 23 апреля 2018, 23:09

      Ахмат сыграл грамотно. Передачи в свободные зоны Комбарова и Ещенко, отрыв быстрых игроков....... Всё это уже проходил Спартак. Думаю, спад в игре очевиден, как физический, так и психологический после поражения в полуфинале Кубка. Видимо Каррера не смог "достучаться" до игроков.

      0
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      Рейтинг: +12332

      Вомбат 23 апреля 2018, 22:25

      Каррера, вы прекрасно знаете: что-то изменилось ДО проигрыша Уралу. Свежесть ушла. Видимо вы форсировали предсезонную подготовку. Игроки хотят бегать, но у них забиты мышцы. А паникерам советую вспомнить как после 0:4 от Динамо ЦСКА выигрывал золото с тем же составом. У Спартака сейчас сильнейший состав после 2002 года. И не факт, что Адриано, Фернандо. Зе и Промес уже сыграли свои лучшие матчи в РФПЛ. Глушаков - тот сыграл. Но и он еще вернется на свой уровень.

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 23 апреля 2018, 22:17

      пора менять кого то и что то с этим составом уже дальше не поедешь

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 23 апреля 2018, 22:13

      Вчера был мой день рождения. В прошлом году было 0:3 от «Ростова», сегодня история повторилась», – сказал Каррера.
      Бухали что ли????
      P.S с прошедшим,Массимо

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 23 апреля 2018, 22:07

      Почему Бериша до сих пор играет не в одном из наших пяти сильнейших клубов, ума не приложу…?! И уже давно. До сегодняшнего просто феерически проведённого им матча. Маловат ростом? Так и Месси не гигант! Реактивный и техничный хав, равному которому на его позиции в РФПЛ ещё поискать! Игоря Ледяхова поздравляю с первым серьёзным тренерским успехом. Нейтрализация Промеса была выполнена Беришей и Уциевым просто на «ура»! Если бы не отлично игравший весь матч у «Спартака» Зобнин, то и счёт был бы 3:0, а не 3:1 в пользу грозненцев. Больше никого из красно-белых выделять бы не стал. Зе Луиш выигрывал верховые мячи, но в неудобных позициях для удара. Куда шли скидки? Партнёрам? Нет. Вратарю соперников Городову. Из раза в раз!
      Каррера второй сезон пытается настроить команду и внушить игрокам, что каждый матч с любым соперником должен быть для них решающим и последним! К нему в этом плане претензий нет. А вот к игрокам есть!
      Журналисты и комментаторы после взлёта «Спартака» из середины турнирной таблицы почти на самый верх дружно завыли о том, что и «Кубок», мол, у «Спартака» уже в руках, ибо серьёзных конкурентов не осталось, и календарь игр на финише самый удобный… Можно, типа, и «Локомотив» догнать и побороться за золото! Тили-тили, трали-вали…!
      Кубок России «упорхнул» из рук в полуфинале. В чемпионате провал на провале… И бороться уже реально нужно не за золото, а лишь за место в Лиге Чемпионов!
      Каррера благородно взял всю вину за сегодняшнее поражение на себя. Похвально! Свои ошибки он, наверное, знает, если они и были. Но не шла игра сегодня у «Спартака» с самого начала первого тайма. Ещё и мяч пропустили на 11 минуте. Чем занимались весь тайм? Грубили на поле от отчаяния, да отношения выясняли с соперниками! Что сбивало необходимый для «Спартака» ритм игры… Да и забегали, если говорить по совести, только в последние десять минут встречи, когда старательный Зобнин один ответный мяч всё-таки организовал. Это тоже Каррера виноват?

      P.S. Модераторам: исправьте в статье результат. "Спартак" сегодня проиграл 1:3, а не 0:3. Прошлогодний счёт поражения от "Ростова" указан верно.

      8
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      Рейтинг: +217

      Avitaminoz > cska-62 23 апреля 2018, 22:13

      Почему не играет? Да есть большой риск что перейдя в большой клуб и получив контракт с кучей нулей он начнёт врастать в поле. Были такие и не один.

      1
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Avitaminoz 23 апреля 2018, 22:16

      В ЦСКА он точно не затеряется

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > Татарин за ЦСКА 23 апреля 2018, 22:25

      Абсолютно согласен! Более того, он объективно сегодня сильнее Мусы. Не менее скоростной, но более техничный и видящий поле! Да и бьёт он всё-таки поточнее.

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > cska-62 23 апреля 2018, 22:26

      Согласен полностью.Вот только почему перестали вести переговоры с ним-не понятно.Рад был бы его переходу в наш клуб.Но ....подождем,может все еще впереди

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > Татарин за ЦСКА 23 апреля 2018, 22:33

      Слышал на уровне слухов... Не более того... Для игры со свободным пространством такие игроки, как Бериша, просто необходимы! А ЦСКА не всегда играет первым номером и в позиционной атаке. В матчах с тем же "МЮ" Бериша ой бы как пригодился! Да и на фланге с Супермарио могла бы получиться отличная связка!

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > cska-62 23 апреля 2018, 22:38

      Ну наверно чисто из-за жадности Гинера и не купили Бернарда.
      Был бы в составе Бистрович и Бериша с Фернандесом-круто было бы и даже очень.)))))

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      Рейтинг: +291

      EFR 23 апреля 2018, 22:06

      массимо избавляйся отшлака!!!позорят колуб!да и зе луиша продай!пусть трахает мвою проститутку на берегах Лондона!!!Нулевой стал

      -2
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      Рейтинг: +452

      denzillo > EFR 23 апреля 2018, 22:14

      Руки прочь от ЗЕ! Или ты забыл его вклад в чемпионство? Да и вообще негоже матерей трогать! Шлак это максимыч, пашалич,роша,кутепов, самедов-это да, да ещё походу и воду баламутят. А у дениски спад, как впрочем и у промеса-это же очевидно! А вообще такое ощущение, что физо подкачивает у команды.

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