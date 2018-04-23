Каррера: «Это самый слабый «Спартак» на моей памяти»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера взял ответственность на себя за поражение от «Ахмата» (1:3) в матче 27-го тура РФПЛ.

«Это самый слабый «Спартак» на моей памяти. Думаю, сегодняшняя игра не была на уровне красно-белых. Беру всю ответственность на себя. Никого не обвиняю, вина исключительно моя.

После проигрыша «Уралу» что-то изменилось. Вчера был мой день рождения. В прошлом году было 0:3 от «Ростова», сегодня история повторилась», – сказал Каррера.

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