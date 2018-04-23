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Каррера: «Это самый слабый «Спартак» на моей памяти»

23 апреля 2018, 22:01
19

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера взял ответственность на себя за поражение от «Ахмата» (1:3) в матче 27-го тура РФПЛ.

«Это самый слабый «Спартак» на моей памяти. Думаю, сегодняшняя игра не была на уровне красно-белых. Беру всю ответственность на себя. Никого не обвиняю, вина исключительно моя.

После проигрыша «Уралу» что-то изменилось. Вчера был мой день рождения. В прошлом году было 0:3 от «Ростова», сегодня история повторилась», – сказал Каррера.

«Спартак» проиграл «Ахмату». Фанаты негодуют!

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Ахмат Каррера Массимо
Комментарии (19)
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EFR
1524510413
массимо избавляйся отшлака!!!позорят колуб!да и зе луиша продай!пусть трахает мвою проститутку на берегах Лондона!!!Нулевой стал
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cska-62
1524510457
Почему Бериша до сих пор играет не в одном из наших пяти сильнейших клубов, ума не приложу…?! И уже давно. До сегодняшнего просто феерически проведённого им матча. Маловат ростом? Так и Месси не гигант! Реактивный и техничный хав, равному которому на его позиции в РФПЛ ещё поискать! Игоря Ледяхова поздравляю с первым серьёзным тренерским успехом. Нейтрализация Промеса была выполнена Беришей и Уциевым просто на «ура»! Если бы не отлично игравший весь матч у «Спартака» Зобнин, то и счёт был бы 3:0, а не 3:1 в пользу грозненцев. Больше никого из красно-белых выделять бы не стал. Зе Луиш выигрывал верховые мячи, но в неудобных позициях для удара. Куда шли скидки? Партнёрам? Нет. Вратарю соперников Городову. Из раза в раз! Каррера второй сезон пытается настроить команду и внушить игрокам, что каждый матч с любым соперником должен быть для них решающим и последним! К нему в этом плане претензий нет. А вот к игрокам есть! Журналисты и комментаторы после взлёта «Спартака» из середины турнирной таблицы почти на самый верх дружно завыли о том, что и «Кубок», мол, у «Спартака» уже в руках, ибо серьёзных конкурентов не осталось, и календарь игр на финише самый удобный… Можно, типа, и «Локомотив» догнать и побороться за золото! Тили-тили, трали-вали…! Кубок России «упорхнул» из рук в полуфинале. В чемпионате провал на провале… И бороться уже реально нужно не за золото, а лишь за место в Лиге Чемпионов! Каррера благородно взял всю вину за сегодняшнее поражение на себя. Похвально! Свои ошибки он, наверное, знает, если они и были. Но не шла игра сегодня у «Спартака» с самого начала первого тайма. Ещё и мяч пропустили на 11 минуте. Чем занимались весь тайм? Грубили на поле от отчаяния, да отношения выясняли с соперниками! Что сбивало необходимый для «Спартака» ритм игры… Да и забегали, если говорить по совести, только в последние десять минут встречи, когда старательный Зобнин один ответный мяч всё-таки организовал. Это тоже Каррера виноват? P.S. Модераторам: исправьте в статье результат. "Спартак" сегодня проиграл 1:3, а не 0:3. Прошлогодний счёт поражения от "Ростова" указан верно.
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Татарин за ЦСКА
1524510839
Вчера был мой день рождения. В прошлом году было 0:3 от «Ростова», сегодня история повторилась», – сказал Каррера. Бухали что ли???? P.S с прошедшим,Массимо
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Полная Канистра
1524511036
пора менять кого то и что то с этим составом уже дальше не поедешь
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Вомбат
1524511502
Каррера, вы прекрасно знаете: что-то изменилось ДО проигрыша Уралу. Свежесть ушла. Видимо вы форсировали предсезонную подготовку. Игроки хотят бегать, но у них забиты мышцы. А паникерам советую вспомнить как после 0:4 от Динамо ЦСКА выигрывал золото с тем же составом. У Спартака сейчас сильнейший состав после 2002 года. И не факт, что Адриано, Фернандо. Зе и Промес уже сыграли свои лучшие матчи в РФПЛ. Глушаков - тот сыграл. Но и он еще вернется на свой уровень.
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мы_не_рабы
1524514140
Ахмат сыграл грамотно. Передачи в свободные зоны Комбарова и Ещенко, отрыв быстрых игроков....... Всё это уже проходил Спартак. Думаю, спад в игре очевиден, как физический, так и психологический после поражения в полуфинале Кубка. Видимо Каррера не смог "достучаться" до игроков.
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maygli
1524514227
Расскажи хоть тактику, установку какую давал игрокам? Чтоб понять в чём твоя вина. С Днём Рожденья. ..***.
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Виктор12
1524520164
Это самый слабый тренер «Спартака» на моей памяти!!! Спартак стал чемпионом благодаря нашим судьям, а не тренеру! Наши судьи ЧУДИТЬ умеют и прошлогоднее чемпионство Спартака вам тому БЕЗОБРАЗНЫЙ вопиющий пример этого ЧУДИЛОВА! Как Спартак, за счёт ЦЕНЫ ВОПРОСА, наши судьи вытащили на первое место в чемпионате! А вспомните, как судья Безбородов помог Спартаку УКРАСТЬ Суперкубок у Локомотива!!! Это же вечный ПОЗОР Спартака и судьи Безбородова!!! Судьи РАЗВРАТИЛИ игроков Спартака и они перестали играть!!!
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OfaZavr
1524557881
хочется спросить по карпиновски: Ну И??? что-то нужно делать а то так и второе а может и третье место упустим.
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zigbert
1524640765
Все это не есть хорошо.
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