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  • Мутко: «Все, что создано при подготовке к ЧМ, – это инвестиции в Россию»

Мутко: «Все, что создано при подготовке к ЧМ, – это инвестиции в Россию»

23 апреля 2018, 18:45
15

Вице-премьер РФ Виталий Мутко поделился информацией о том, как проходит заверщающая часть подготовки к чемпионату мира-2018. По его словам, все объекты, построенные к мировому первенству в России, являются инвестицией в страну.

«Сегодня обсуждали само проведение чемпионата мира. Подняли тему баз, прибытия команд и их приема, подготовки тренировочных полей, проведения открытых тренировок. Сегодня были представители не только городов-организаторов, но и главы регионов, которые будут принимать команды.

Второй вопрос был посвящен системе управления чемпионата. Дальше будут и вопросы транспорта и безопасности. Начали проведение тестовых матчей и уже одной ногой вступили в чемпионат мира.

Тестовые матчи удались. Решили вопросы, которые мы перед ними ставили. Есть еще вопросы, которые надо устранять. На них обращают внимание и болельщики. Это транспорт, организация шаттлов. Порой транспортные планы или некачественно срабатывают, или не доводятся до населения. Надо обратить внимание и на жителей регионов, чтобы не создавать им проблем.

Пришли к выводу, что надо уделять внимание внешнему виду стадионов – уборка, чистота, потому что много строительной пыли. Работаем и над сервисом на аренах. Надо работать и по маломобильным группам. На некоторых стадионах есть вопросы безопасности и досмотра. На некоторых стадионах люди до сих пор курят.

Иногда в СМИ проскальзывает, что кто-то чем-то не доволен. На самом деле все, что мы создали, – это инвестиции в страну: вокзалы, аэропорты, безопасность, дороги, станции метро в Питере и Нижнем, 30 гостиниц, больницы, сооружения и дополнительные энергетические мощности.

Есть ли город-фаворит? Саранск! (Смеется). Вовлеченность людей и руководителя региона очень высокая. Смотрю – дороги, аэропорты, населенные пункты делаются с душой и на перспективу.

Думаем, как использовать футбольное наследие в таких городах, как Калининград, Нижний Новгород… Надо сохранить сервисы, чтобы людям хотелось ходить на стадион», – сказал Мутко.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах.

Источник: Чемпионат.ком
Чемпионат мира Мутко Виталий
Комментарии (15)
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Аид666
1524498492
хорошо живется протеже... всё в розовых очках...
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swot1205
1524498741
какие инвестиции. стадионы в Саранске, Калиниграде, Волгограде для команда ПФЛ и ФНЛ, ну это вообще не смешно. А вот в СочАХ вообще нет команды, вот это уже смешно, особенно осознавая что это все построено за наши денежки. Зато красавца Краснодара нет в списке. Россия-умом не понять
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insider_retro
1524499238
Дааа... В некоторых городах останется такое наследие, что его содержать будет сложно, не говоря уже о пользе и развитии... В целом здрАвое дело сделано, но как подумаешь, сколько упыри всякие уворовали - дурно становится...
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андрей андреев
1524500387
А кто вам мешал 17 лет инвестировать поступательно,без авралов и разрываний полгорода.Живём как после бомбёжки,не проехать,а кое где и не пройти.(Ростов)
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polt
1524500668
Треть инвестиций осело в карманах чиновников из "Мудко энд Со"
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Taps
1524500724
Алло ! Уберите этого мерзавца из новостей !
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zigbert
1524510954
Работу Мутко видят все люди.
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мы_не_рабы
1524515024
"Завхоз 2-го дома Старсобеса был застенчивый ворюга. Все существо его протестовало против краж, но не красть он не мог. Он крал, и ему было стыдно. Крал он постоянно, постоянно стыдился, и поэтому его хорошо бритые щечки всегда горели румянцем смущения, стыдливости, застенчивости и конфуза." - Ильф и Петров " 12 стульев. Найди 2 отличия.
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kykyi
1524534394
Свистит Мутко. Значительная часть этих средств, это инвестиции в "Майами", виллы на Лазурном берегу, зелёные бумажки. Короче не в Россию.
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prezent2017
1524558781
Особенно стадион в за-сранске.
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