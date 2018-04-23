Мутко: «Все, что создано при подготовке к ЧМ, – это инвестиции в Россию»

Вице-премьер РФ Виталий Мутко поделился информацией о том, как проходит заверщающая часть подготовки к чемпионату мира-2018. По его словам, все объекты, построенные к мировому первенству в России, являются инвестицией в страну.

«Сегодня обсуждали само проведение чемпионата мира. Подняли тему баз, прибытия команд и их приема, подготовки тренировочных полей, проведения открытых тренировок. Сегодня были представители не только городов-организаторов, но и главы регионов, которые будут принимать команды.

Второй вопрос был посвящен системе управления чемпионата. Дальше будут и вопросы транспорта и безопасности. Начали проведение тестовых матчей и уже одной ногой вступили в чемпионат мира.

Тестовые матчи удались. Решили вопросы, которые мы перед ними ставили. Есть еще вопросы, которые надо устранять. На них обращают внимание и болельщики. Это транспорт, организация шаттлов. Порой транспортные планы или некачественно срабатывают, или не доводятся до населения. Надо обратить внимание и на жителей регионов, чтобы не создавать им проблем.

Пришли к выводу, что надо уделять внимание внешнему виду стадионов – уборка, чистота, потому что много строительной пыли. Работаем и над сервисом на аренах. Надо работать и по маломобильным группам. На некоторых стадионах есть вопросы безопасности и досмотра. На некоторых стадионах люди до сих пор курят.

Иногда в СМИ проскальзывает, что кто-то чем-то не доволен. На самом деле все, что мы создали, – это инвестиции в страну: вокзалы, аэропорты, безопасность, дороги, станции метро в Питере и Нижнем, 30 гостиниц, больницы, сооружения и дополнительные энергетические мощности.

Есть ли город-фаворит? Саранск! (Смеется). Вовлеченность людей и руководителя региона очень высокая. Смотрю – дороги, аэропорты, населенные пункты делаются с душой и на перспективу.

Думаем, как использовать футбольное наследие в таких городах, как Калининград, Нижний Новгород… Надо сохранить сервисы, чтобы людям хотелось ходить на стадион», – сказал Мутко.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах.