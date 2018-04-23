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    Мутко: «Все, что создано при подготовке к ЧМ, – это инвестиции в Россию»

    Вице-премьер РФ Виталий Мутко поделился информацией о том, как проходит заверщающая часть подготовки к чемпионату мира-2018. По его словам, все объекты, построенные к мировому первенству в России, являются инвестицией в страну.

    «Сегодня обсуждали само проведение чемпионата мира. Подняли тему баз, прибытия команд и их приема, подготовки тренировочных полей, проведения открытых тренировок. Сегодня были представители не только городов-организаторов, но и главы регионов, которые будут принимать команды.

    Второй вопрос был посвящен системе управления чемпионата. Дальше будут и вопросы транспорта и безопасности. Начали проведение тестовых матчей и уже одной ногой вступили в чемпионат мира.

    Тестовые матчи удались. Решили вопросы, которые мы перед ними ставили. Есть еще вопросы, которые надо устранять. На них обращают внимание и болельщики. Это транспорт, организация шаттлов. Порой транспортные планы или некачественно срабатывают, или не доводятся до населения. Надо обратить внимание и на жителей регионов, чтобы не создавать им проблем.

    Пришли к выводу, что надо уделять внимание внешнему виду стадионов – уборка, чистота, потому что много строительной пыли. Работаем и над сервисом на аренах. Надо работать и по маломобильным группам. На некоторых стадионах есть вопросы безопасности и досмотра. На некоторых стадионах люди до сих пор курят.

    Иногда в СМИ проскальзывает, что кто-то чем-то не доволен. На самом деле все, что мы создали, – это инвестиции в страну: вокзалы, аэропорты, безопасность, дороги, станции метро в Питере и Нижнем, 30 гостиниц, больницы, сооружения и дополнительные энергетические мощности.

    Есть ли город-фаворит? Саранск! (Смеется). Вовлеченность людей и руководителя региона очень высокая. Смотрю – дороги, аэропорты, населенные пункты делаются с душой и на перспективу.

    Думаем, как использовать футбольное наследие в таких городах, как Калининград, Нижний Новгород… Надо сохранить сервисы, чтобы людям хотелось ходить на стадион», – сказал Мутко.

    Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 российских городах.

    Источник: Чемпионат.ком

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    23.04.2018 18:45
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 24 апреля 2018, 11:33

      Особенно стадион в за-сранске.

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 24 апреля 2018, 04:46

      Свистит Мутко. Значительная часть этих средств, это инвестиции в "Майами", виллы на Лазурном берегу, зелёные бумажки. Короче не в Россию.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 23 апреля 2018, 23:23


      "Завхоз 2-го дома Старсобеса был застенчивый ворюга. Все существо его протестовало против краж, но не красть он не мог. Он крал, и ему было стыдно. Крал он постоянно, постоянно стыдился, и поэтому его хорошо бритые щечки всегда горели румянцем смущения, стыдливости, застенчивости и конфуза." - Ильф и Петров " 12 стульев. Найди 2 отличия.

      2
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      Рейтинг: +100722

      zigbert 23 апреля 2018, 22:15

      Работу Мутко видят все люди.

      1
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 23 апреля 2018, 20:33

      Захлопнись витя

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +160

      Игорь В 23 апреля 2018, 20:31

      Неужели олень заботится о футболе?? Не верю !!

      0
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      Рейтинг: +5180

      Каратель 23 апреля 2018, 19:27

      Мутко: «Все, что создано при подготовке к ЧМ, – это инвестиции в Россию»,рассказал бы лучше на сколько собственные карманы проинвестировали
      Думаем, как использовать футбольное наследие в таких городах, как Калининград, Нижний Новгород… Надо сохранить сервисы, чтобы людям хотелось ходить на стадион», – сказал Мутко.-рынок сделаем

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1440

      Loko_Roma 23 апреля 2018, 19:25

      Посмотрим, вон в бразилии стадик на котором проводили финальную игру растащили по частям, даже штукатурку отковыряли.

      0
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      Рейтинг: +1311

      Taps 23 апреля 2018, 19:25

      Алло !
      Уберите этого мерзавца из новостей !

      2
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      Рейтинг: +4934

      polt 23 апреля 2018, 19:24

      Треть инвестиций осело в карманах чиновников из "Мудко энд Со"

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