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  • Паредес: «Уверяю, «Зенит» выйдет на матч против ЦСКА с нужным настроем и сделает все для победы»

Паредес: «Уверяю, «Зенит» выйдет на матч против ЦСКА с нужным настроем и сделает все для победы»

23 апреля 2018, 15:38
27

Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес заявил, что в борьбе за путевку в Лигу чемпионов все находится в руках сине-бело-голубых. По словам аргентинца, петербургская команда сделает все, чтобы добыть победу над своим прямым конкурентом ЦСКА в следующем матче.

– После матча с «Арсеналом» осталось очень горькое послевкусие и неприятный осадок. Эту игру надо было завершать в нашу пользу, но мы позволили сопернику сравнять счет в самом конце. Это всегда крайне обидно. Неплохо только одно – в борьбе за место в Лиге чемпионов все по-прежнему в наших руках.

– Все в этом смысле для «Зенита» все будет решаться в ближайшем матче с ЦСКА?

– Пожалуй, это главный матч, в котором, еще раз подчеркну, все зависит от нас самих. Уверяю вас, тренироваться будем изо всех сил, выйдем в воскресенье с нужным настроем и сделаем для победы все.

Встреча 28 тура РФПЛ «Зенит» – ЦСКА состоится в субботу, 28 апреля, в Санкт-Петербурге и начнется в 16:30 по московскому времени.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА Паредес Леандро
Комментарии (27)
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Shogun
1524487805
Проплатили уже, оперативно
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insider_retro
1524488598
Потихоньку Зенит становится командой, у которой каждый соперник считает дОлжным и возможным вырвать очки... И ЦСКА, вполне, может оставить после игры, уже приевшиеся для питерцев "...горькое послевкусие и неприятный осадок..."
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Football06
1524489262
Паредес конечно хороший игрок, нельзя его продавать только и есть щас Паредес Кришито Кузяев Смольников вот несколько игроков которые играют.
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Каратель помойников
1524490792
видимо ******* уже оттачивает мастерство симуляции
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prezent2017
1524496537
Коней нужно драть и драть как следует!
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Kollljan
1524496924
Можешь вообще не выходить.
Ответить
Аид666
1524498320
главное Лодыгина в раму поставьте, для результата будет достаточно)
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OfaZavr
1524498473
опять болтают и обещания раздают когда дело еще не сделано)
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zigbert
1524500256
Все эти заверения не всегда сбываются.
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Taps
1524501221
Аргентинцы - это ошибка Манчини. Не прижились, не тот менталитет.
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