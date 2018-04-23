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    Паредес: «Уверяю, «Зенит» выйдет на матч против ЦСКА с нужным настроем и сделает все для победы»

    Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес заявил, что в борьбе за путевку в Лигу чемпионов все находится в руках сине-бело-голубых. По словам аргентинца, петербургская команда сделает все, чтобы добыть победу над своим прямым конкурентом ЦСКА в следующем матче.

    – После матча с «Арсеналом» осталось очень горькое послевкусие и неприятный осадок. Эту игру надо было завершать в нашу пользу, но мы позволили сопернику сравнять счет в самом конце. Это всегда крайне обидно. Неплохо только одно – в борьбе за место в Лиге чемпионов все по-прежнему в наших руках.

    – Все в этом смысле для «Зенита» все будет решаться в ближайшем матче с ЦСКА?

    – Пожалуй, это главный матч, в котором, еще раз подчеркну, все зависит от нас самих. Уверяю вас, тренироваться будем изо всех сил, выйдем в воскресенье с нужным настроем и сделаем для победы все.

    Встреча 28 тура РФПЛ «Зенит» – ЦСКА состоится в субботу, 28 апреля, в Санкт-Петербурге и начнется в 16:30 по московскому времени.

    Источник: «Матч ТВ»

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    23.04.2018 15:38
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +288

      Obi Wan 24 апреля 2018, 07:19

      Локо?...кто это?...ЦСКА!!!

      -1
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 23 апреля 2018, 20:45

      матчи зенита и прямых конкурентов локо ЦСКА спартака всегда не предсказуемые тут надо откинуть все что было в прошлом туре надеюсь будет интересный матч который сложится в пользу локо ))

      1
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      Рейтинг: +103

      zenitovec2007 > anri1703 25 апреля 2018, 01:56

      тонкий намек на победу Зенита)

      0
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      Рейтинг: +1311

      Taps 23 апреля 2018, 19:33

      Аргентинцы - это ошибка Манчини.
      Не прижились, не тот менталитет.

      0
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      ...
      Рейтинг: +103

      zenitovec2007 > Taps 25 апреля 2018, 01:58

      Ну Дриусси и Маммана и Паредес не плохие игроки,им нужно время, Дриусси старается это видно,просто пока не получается!

      0
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      Рейтинг: +100720

      zigbert 23 апреля 2018, 19:17

      Все эти заверения не всегда сбываются.

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 апреля 2018, 18:47

      опять болтают и обещания раздают когда дело еще не сделано)

      1
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      ...
      Рейтинг: +906

      Football06 > OfaZavr 24 апреля 2018, 12:49

      Обещания раздают когда дело не сделано? В чём смысл тогда давать обещания если дело не сдалано, обещают когда уверяют что сделают то что надо, в данном случае так и есть, и он там не говорит что вот мы сделали или не сделали..

      0
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 23 апреля 2018, 18:45

      главное Лодыгина в раму поставьте, для результата будет достаточно)

      3
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      Рейтинг: +103

      zenitovec2007 > Аид666 25 апреля 2018, 01:59

      А больше некого ((((( Бабурин еще хуже вариант(((

      0
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      Рейтинг: +3957

      Kollljan 23 апреля 2018, 18:22

      Можешь вообще не выходить.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 23 апреля 2018, 18:15

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Коней нужно драть и драть как следует!

      -5
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      Рейтинг: +5444

      Приус 23 апреля 2018, 17:35

      Ваше место в общем вагоне.

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 23 апреля 2018, 17:15

      ничья в пользу Спартака

      2
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 > Garrincha58 23 апреля 2018, 20:42

      в пользу локо а спартаку уже 3 отгрузил Ахмат

      2
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