Паредес: «Уверяю, «Зенит» выйдет на матч против ЦСКА с нужным настроем и сделает все для победы»

Полузащитник «Зенита» Леандро Паредес заявил, что в борьбе за путевку в Лигу чемпионов все находится в руках сине-бело-голубых. По словам аргентинца, петербургская команда сделает все, чтобы добыть победу над своим прямым конкурентом ЦСКА в следующем матче.

– После матча с «Арсеналом» осталось очень горькое послевкусие и неприятный осадок. Эту игру надо было завершать в нашу пользу, но мы позволили сопернику сравнять счет в самом конце. Это всегда крайне обидно. Неплохо только одно – в борьбе за место в Лиге чемпионов все по-прежнему в наших руках.

– Все в этом смысле для «Зенита» все будет решаться в ближайшем матче с ЦСКА?

– Пожалуй, это главный матч, в котором, еще раз подчеркну, все зависит от нас самих. Уверяю вас, тренироваться будем изо всех сил, выйдем в воскресенье с нужным настроем и сделаем для победы все.

Встреча 28 тура РФПЛ «Зенит» – ЦСКА состоится в субботу, 28 апреля, в Санкт-Петербурге и начнется в 16:30 по московскому времени.