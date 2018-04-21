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  • Моуринью – после выхода в финал Кубка Англии: «Может быть, критики в наш адрес слишком много»

Моуринью – после выхода в финал Кубка Англии: «Может быть, критики в наш адрес слишком много»

21 апреля 2018, 21:54
7

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал победу над «Тоттенхэмом» (2:1) в матче 1/2 финала Кубка Англии.

«Мы заслужили это. Если мы разобьем матч на периоды, то увидим, что мы были лучше во многих из них. Даже когда «Тоттенхэм» держал мяч, мы держали все под контролем. Мы потеряли контроль после пропущенного мяча.

С перерыва мы вернулись с опозданием, потому что много говорили и пытались организовать свою игру.

Почему в наш адрес так много критики? Мы можем финишировать вторыми в АПЛ, набрав еще шесть очков. Это будет большим достижением для клуба, учитывая сколько крупных клубов противостоит нам. «МЮ» не мог добиться такого результата последние несколько лет.

И это будет третий финал за последние четыре года. Так что, может быть, критики слишком много», – сказал Моуринью.

Второй финалист Кубка Англии определится завтра после матча «Челси»«Саутгемптон».

«Манчестер Юнайтед» повторит рекорд «Арсенала» по количеству матчей в финале Кубка Англии

Источник: BBC
Англия. Кубок Манчестер Юнайтед Тоттенхэм Моуринью Жозе
Комментарии (7)
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Чоткий
1524337334
Моура надо оставлять и дать карт-бланш на трансферы. Великий и особенный. Нытик Венгер у него сосет
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Боцман59rus
1524338710
опомнись,, переводчик, манЮ из ЛЧ выбила команда, пятикратно уступающая вам в объеме бюджета и регулярно, продающая игроков в топ клубы, так что зачехляй крылья и приземляйся - нечем тебе гордится и бравировать, по крайней мере за работу с манчестером.)))
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Бриг
1524339395
Другое интересно. Как они бьются за кубок! Нам бы такое. А у наших сил на два турнира нет.
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mutabor0992
1524341095
Опять.Песня та же,поет она же...
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zigbert
1524379104
Конечно критики будет поменьше если МЮ выиграет кубок Англии.
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Костефан
1524459374
Вы должны быть не ниже первого - тогда критики действительно станет меньше))
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