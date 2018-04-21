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    Моуринью – после выхода в финал Кубка Англии: «Может быть, критики в наш адрес слишком много»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал победу над «Тоттенхэмом» (2:1) в матче 1/2 финала Кубка Англии.

    «Мы заслужили это. Если мы разобьем матч на периоды, то увидим, что мы были лучше во многих из них. Даже когда «Тоттенхэм» держал мяч, мы держали все под контролем. Мы потеряли контроль после пропущенного мяча.

    С перерыва мы вернулись с опозданием, потому что много говорили и пытались организовать свою игру.

    Почему в наш адрес так много критики? Мы можем финишировать вторыми в АПЛ, набрав еще шесть очков. Это будет большим достижением для клуба, учитывая сколько крупных клубов противостоит нам. «МЮ» не мог добиться такого результата последние несколько лет.

    И это будет третий финал за последние четыре года. Так что, может быть, критики слишком много», – сказал Моуринью.

    Второй финалист Кубка Англии определится завтра после матча «Челси»«Саутгемптон».

    «Манчестер Юнайтед» повторит рекорд «Арсенала» по количеству матчей в финале Кубка Англии

    Источник: BBC

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    21.04.2018 21:54
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +97

      Костефан 23 апреля 2018, 07:56

      Вы должны быть не ниже первого - тогда критики действительно станет меньше))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +100711

      zigbert 22 апреля 2018, 09:38

      Конечно критики будет поменьше если МЮ выиграет кубок Англии.

      1
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 21 апреля 2018, 23:04

      Опять.Песня та же,поет она же...

      1
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 21 апреля 2018, 22:36

      Другое интересно. Как они бьются за кубок! Нам бы такое. А у наших сил на два турнира нет.

      1
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 21 апреля 2018, 22:25

      опомнись,, переводчик, манЮ из ЛЧ выбила команда, пятикратно уступающая вам в объеме бюджета и регулярно, продающая игроков в топ клубы, так что зачехляй крылья и приземляйся - нечем тебе гордится и бравировать, по крайней мере за работу с манчестером.)))

      2
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      Рейтинг: +2509

      panmon > Боцман59rus 22 апреля 2018, 01:10

      Рома выбила Барселону. После этого Барса отстой? Вылететь можно всегда, а вот то что команда Моура достаточно неплохо выступает - факт

      0
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      Рейтинг: -366

      Чоткий 21 апреля 2018, 22:02

      Моура надо оставлять и дать карт-бланш на трансферы. Великий и особенный. Нытик Венгер у него сосет

      1
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