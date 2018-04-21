Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал победу над «Тоттенхэмом» (2:1) в матче 1/2 финала Кубка Англии.

«Мы заслужили это. Если мы разобьем матч на периоды, то увидим, что мы были лучше во многих из них. Даже когда «Тоттенхэм» держал мяч, мы держали все под контролем. Мы потеряли контроль после пропущенного мяча.

С перерыва мы вернулись с опозданием, потому что много говорили и пытались организовать свою игру.

Почему в наш адрес так много критики? Мы можем финишировать вторыми в АПЛ, набрав еще шесть очков. Это будет большим достижением для клуба, учитывая сколько крупных клубов противостоит нам. «МЮ» не мог добиться такого результата последние несколько лет.

И это будет третий финал за последние четыре года. Так что, может быть, критики слишком много», – сказал Моуринью.

Второй финалист Кубка Англии определится завтра после матча «Челси» – «Саутгемптон».

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