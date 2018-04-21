Манчини: «Венгер изменил футбол. Он был отличным соперником»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини выразил слова благодарности тренеру «Арсенала» Арсену Венгеру.

В пятницу, 20 апреля, стало известно, что французский специалист покинет «канониров» по окончании сезона после 22 лет работы в клубе.

«Хочу поблагодарить Венгера – особенного тренера, который изменил футбол. Вы были отличным соперником. Вы останетесь легендой», – написал Манчини на своей странице в твиттере.

Напомним, Манчини с 2009 по 2013 год возглавлял «Манчестер Сити», сыграв не один матч против «Арсенала» Венгера в различных английских турнирах.