Манчини: «Венгер изменил футбол. Он был отличным соперником»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини выразил слова благодарности тренеру «Арсенала» Арсену Венгеру.

В пятницу, 20 апреля, стало известно, что французский специалист покинет «канониров» по окончании сезона после 22 лет работы в клубе.

«Хочу поблагодарить Венгера – особенного тренера, который изменил футбол. Вы были отличным соперником. Вы останетесь легендой», – написал Манчини на своей странице в твиттере.

Напомним, Манчини с 2009 по 2013 год возглавлял «Манчестер Сити», сыграв не один матч против «Арсенала» Венгера в различных английских турнирах.

I want to thank #Wenger, a special manager who changed football. You have been a great adversary. You will remain a Legend!



Voglio ringraziare Wenger, un allenatore speciale che ha cambiato il calcio. Sei stato un grande avversario. Rimarrai una leggenda!#MerciArsène #Arsenal pic.twitter.com/6nfIhE31aP