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    Моуринью: «Я не прошу Погба играть феноменально каждый матч, но он должен стараться держать определенный уровень»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал последние выступления полузащитника Поля Погба, заявив, что француз не должен опускаться ниже определенного уровня.

    «После матча с «Манчестер Сити» я сказал Полю, что не ожидаю, что будет становиться лучшим игроком в каждой игре. Я не жду, что он будет феноменально проводить каждый поединок, потому что это действительно очень сложно. Но сохранять определенный уровень – это вызов. Это очевидно.

    Думаю, что он был феноменален в матче против «Сити». считаю, что он не был хорош во встрече с «Вест Бромвичем», и вновь, думаю, он провел феноменальную игру против «Борнмута».

    Если в матче с «Манчестер Сити» вы забиваете дважды, люди могут сказать «вау, суперубедительно». Думаю, против «Борнмута» он сыграл еще лучше с первой минуты. Он был еще более последователен и лучше контролировал игру. Я думаю, он был действительно очень хорош», – сказал Моуринью.

    Источник: Tribalfootball

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    21.04.2018 12:16
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