Мутко: «FA бойкотирует ЧМ? Каждый по-своему сходит с ума»

Вице-премьер РФ Виталий Мутко прокомментировал информацию о намерении футбольной Ассоциации Англии (FA) бойкотировать ЧМ-2018.

«Каждый по-своему с ума сходит. Россия от всего сердца делает чемпионат мира. Это не проект России, это проект ФИФА, всего мира.

Мы просто добросовестно, честно выполнили те обязательства, которые на себя брали. Созданы все необходимые условия для команд, болельщиков. А кому приезжать, как, особенно чиновникам – это их проблемы.

Даже не нужно на это реагировать, потому что десятки тысяч британских болельщиков купили билеты на чемпионат мира, будут поддерживать свою команду», – сказал Мутко.

Daily Mail: Футбольная Ассоциация Англии бойкотирует ЧМ-2018