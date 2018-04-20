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Мутко: «FA бойкотирует ЧМ? Каждый по-своему сходит с ума»

20 апреля 2018, 19:36
10

Вице-премьер РФ Виталий Мутко прокомментировал информацию о намерении футбольной Ассоциации Англии (FA) бойкотировать ЧМ-2018.

«Каждый по-своему с ума сходит. Россия от всего сердца делает чемпионат мира. Это не проект России, это проект ФИФА, всего мира.

Мы просто добросовестно, честно выполнили те обязательства, которые на себя брали. Созданы все необходимые условия для команд, болельщиков. А кому приезжать, как, особенно чиновникам – это их проблемы.

Даже не нужно на это реагировать, потому что десятки тысяч британских болельщиков купили билеты на чемпионат мира, будут поддерживать свою команду», – сказал Мутко.

Daily Mail: Футбольная Ассоциация Англии бойкотирует ЧМ-2018

Источник: Р-Спорт
Чемпионат мира Мутко Виталий
Комментарии (10)
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Боцман59rus
1524242850
кто -то бойкотирует, кто -то объявляет претензии на чемпионство -прав речник, способы у каждого свои
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Shogun
1524243185
Да вообще как-то п...й и зачем эти гомики нужны то
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Бухбух
1524243910
Мутко: "Я сошел с ума еще раньше - покинул пост президента РФС на полгода, с последующим возвращением. Цель - полный развал футбола в России".
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Spartak 777
1524243928
Ну и че ? ЧМ не будет из за того что англосасаксы не приедут ?)))
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vladimir-7
1524246301
В чём заключается бойкот футбольной Ассоциации Англии чемпионат мира для России? Вместо чиновников приедут на ЧМ-2018 простые болельщики.
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Михаил Шевченко
1524246541
Хрень это все...приедут наверняка
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alex1951
1524246990
Мудистов ожил. Слово свое сказал. А теперь опять в хлев. Лучше расскажи люду российскому ,за что тебя бойкотировали? Чмо, нечленораздельное.
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zigbert
1524305137
Правильно -это их проблемы.
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kaa-71
1524359500
Да пусть бойкотируют
Ответить
Чикомас
1524663456
На еврокубки болелы, как ездили так и едут. И на чемп. нормальные приедут. А не приедут и х.. с ними. Из других стран больше приедут.
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