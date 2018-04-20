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    Мутко: «FA бойкотирует ЧМ? Каждый по-своему сходит с ума»

    Вице-премьер РФ Виталий Мутко прокомментировал информацию о намерении футбольной Ассоциации Англии (FA) бойкотировать ЧМ-2018.

    «Каждый по-своему с ума сходит. Россия от всего сердца делает чемпионат мира. Это не проект России, это проект ФИФА, всего мира.

    Мы просто добросовестно, честно выполнили те обязательства, которые на себя брали. Созданы все необходимые условия для команд, болельщиков. А кому приезжать, как, особенно чиновникам – это их проблемы.

    Даже не нужно на это реагировать, потому что десятки тысяч британских болельщиков купили билеты на чемпионат мира, будут поддерживать свою команду», – сказал Мутко.

    Daily Mail: Футбольная Ассоциация Англии бойкотирует ЧМ-2018

    Источник: Р-Спорт

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    20.04.2018 19:36
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 25 апреля 2018, 16:37

      На еврокубки болелы, как ездили так и едут. И на чемп. нормальные приедут. А не приедут и х.. с ними. Из других стран больше приедут.

      0
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      Рейтинг: +8511

      kaa-71 22 апреля 2018, 04:11

      Да пусть бойкотируют

      0
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      Рейтинг: +100711

      zigbert 21 апреля 2018, 13:05

      Правильно -это их проблемы.

      0
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 20 апреля 2018, 20:56

      Мудистов ожил.
      Слово свое сказал.
      А теперь опять в хлев.
      Лучше расскажи люду российскому ,за что тебя бойкотировали?
      Чмо, нечленораздельное.

      -1
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 20 апреля 2018, 20:49

      Хрень это все...приедут наверняка

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 20 апреля 2018, 20:45

      В чём заключается бойкот футбольной Ассоциации Англии чемпионат мира
      для России? Вместо чиновников приедут на ЧМ-2018 простые болельщики.



      1
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      Рейтинг: +1152

      Spartak 777 20 апреля 2018, 20:05

      Ну и че ? ЧМ не будет из за того что англосасаксы не приедут ?)))

      0
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 20 апреля 2018, 20:05

      Мутко: "Я сошел с ума еще раньше - покинул пост президента РФС на полгода, с последующим возвращением. Цель - полный развал футбола в России".

      1
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      Рейтинг: +102

      Shogun 20 апреля 2018, 19:53

      Да вообще как-то п...й и зачем эти гомики нужны то

      3
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 20 апреля 2018, 19:47

      кто -то бойкотирует, кто -то объявляет претензии на чемпионство -прав речник, способы у каждого свои

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