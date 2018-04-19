 Моринью: «Игрок матча с «Борнмутом»? Я не большой фанат этой награды, но Погба был очень хорош»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал победу в матче 35-го тура АПЛ против «Борнмута» (2:0).

«Играли хорошо. Хорошо, профессионально, с отдачей и ответственностью. У нас было желание забивать и справляться с разными сложностями в игре с быстрой командой.

Все игроки выглядели профессионально. Главная цель – финишировать в топ-4, и теперь нам осталось, вероятно, набрать одно очко для этого. Когда это будет решено, мы сможем думать о втором и третьем месте.

Я не очень большой фанат награды лучшему игроку матча, но Погба был очень хорош. Против «Манчестер Сити», он играл феноменально, но сегодня он был очень, очень хорош», – сказал Моуринью.

«МЮ» с 74 очками находится на второй строчке в турнирной таблице.