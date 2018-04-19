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     Моринью: «Игрок матча с «Борнмутом»? Я не большой фанат этой награды, но Погба был очень хорош»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал победу в матче 35-го тура АПЛ против «Борнмута» (2:0).

    «Играли хорошо. Хорошо, профессионально, с отдачей и ответственностью. У нас было желание забивать и справляться с разными сложностями в игре с быстрой командой.

    Все игроки выглядели профессионально. Главная цель – финишировать в топ-4, и теперь нам осталось, вероятно, набрать одно очко для этого. Когда это будет решено, мы сможем думать о втором и третьем месте.

    Я не очень большой фанат награды лучшему игроку матча, но Погба был очень хорош. Против «Манчестер Сити», он играл феноменально, но сегодня он был очень, очень хорош», – сказал Моуринью.

    «МЮ» с 74 очками находится на второй строчке в турнирной таблице.

    Источник: BBC

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    19.04.2018 00:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +122

      Эльхан 19 апреля 2018, 12:29

      Я очень надеюсь, что Моур знает что делает....

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