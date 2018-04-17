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    Дюгарри: «Неймару плевать на свой клуб. А некоторые все еще верят, что «ПСЖ» может выиграть Лигу чемпионов»

    Бывший нападающий сборной Франции Кристоф Дюгарри раскритиковал форварда «ПСЖ» Неймара за то, что он не присутствовал на победном матче 33 тура Лиги 1 с «Монако» (7:1), по итогам которого парижане завоевали чемпионский титул.

    Напомним, в тот момент бразилец, который продолжает восстанавливаться от травмы, играл в онлайн-покер.

    «Как мог Неймар не быть там, со своими товарищами по команде, когда они завоевали титул? Клуб отводит ему роль лидера, а он даже не участвует в победе? Как он может смотреть своим партнерам в глаза, когда ведет себя подобным образом? Ему плевать на клуб. Как такое возможно, что «ПСЖ» может это принять? Я думаю, это возмутительно.

    Если бы он играл за «Барселону», он бы вернулся в команду без проблем. Будь я в тот момент в «ПСЖ», я был бы очень зол из-за его поступка. Я не перевариваю тех игроков, которые беспокоятся только о себе, потому что матчи выигрывает команда. Этого никогда не делают отдельные игроки. И люди все еще думают, что с таким отношением «ПСЖ» сможет выиграть Лигу чемпионов!» – сказал Дюгарри.

    Источник: Marca

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    17.04.2018 14:54
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +2509

      panmon 17 апреля 2018, 21:29

      Посмотрим как вы дадите Бен Арфа выиграть чемпионство а потом поговорим. Неймар после операции готовится к ЧМ и следующему сезону. Травму он получил не в пьяной драке а во время матча. Смотреть матч по телевизору не запрещается...
      А то что сам Неймар особо не страдает по клубу - так это все и до того знали

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 17 апреля 2018, 18:40

      все верно говорит, зря ПСЖ вообще решили этой звезде потакать во всем и позволять себя так вести.

      3
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      Рейтинг: +100710

      zigbert 17 апреля 2018, 18:17

      Приказать Неймару никто не вправе ,просто такой уж он уродился.

      2
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 17 апреля 2018, 16:07

      Возмущение Дюгарри с одной стороны понятны , но с другой стороны все знают ,что Неймара мягко говоря не все любят в команде и появление его на матче могло вызвать ещё больше негатива , мол он до путя ничего не сделал для команды , а примазался к победе, чтобы Неймар не делал в этой ситуации он все равно был бы не прав. У него по моему есть два пути или уходить куда нибудь , или пытаться через хорошую игру и результаты сделать так что бы в Париже он стал своим, что конечно сейчас кажется мало вероятным.P.S. На мой взгляд по футбольному к Неймару вопросов минимум , он остаётся одним из лучших игроков в мире.

      1
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      Рейтинг: -25

      awko23 17 апреля 2018, 15:47

      Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер и много разной информации. Сайт - 1einsider.com

      -3
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 17 апреля 2018, 15:43

      Согласен! Он себя ведёт не очень достойно, это мягко говоря

      2
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 17 апреля 2018, 15:09

      Прав на все сто! Неймар - хороший игрок, но хреновый партнер и товарищ...

      8
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 > mialkov 17 апреля 2018, 16:25

      Почему он плохой партнер и товарищ ? Значит когда он играл за Барсу он был хорошим партнером и товарищем, а сейчас нет ?Да и в сборной он не просто так стал капитаном (по моему он больше подходит на роль капитана , чем Лео в сборной) его проблема в Париже скорее в том, что он приехал туда чтобы быть главным, а там уже были свои лидеры типа прежде всего Кавани , естественно Эдинсона поддержала почти вся команда, руководствуясь принципом отца дяди Федора из Простоквашино " тебя я уже много лет знаю, а этого кота первый раз в жизни вижу" , так что по большому счету в этой ситуации ни Эдисон, ни Неймар не виноваты, так сложилось , так что скорей всего кому то из них надо уходить. Очень интересно кого из них выберет руководство.

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      Рейтинг: +5904

      mialkov > hevbn 28 17 апреля 2018, 16:53

      Ушел из Барсы, потому что "хотел быть главным", теперь хочет уйти из ПСЖ по той же причине. И все - личное, с наплевательским отношением к клубу и товарищам...

      3
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 > mialkov 17 апреля 2018, 17:09

      При чем здесь наплевательское отношение к партнёрам, по моему то, что он хочет быть лучшим, говорит о нём, как о настоящем спортсмене.

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