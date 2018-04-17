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  • Дюгарри: «Неймару плевать на свой клуб. А некоторые все еще верят, что «ПСЖ» может выиграть Лигу чемпионов»

Дюгарри: «Неймару плевать на свой клуб. А некоторые все еще верят, что «ПСЖ» может выиграть Лигу чемпионов»

17 апреля 2018, 14:54
10

Бывший нападающий сборной Франции Кристоф Дюгарри раскритиковал форварда «ПСЖ» Неймара за то, что он не присутствовал на победном матче 33 тура Лиги 1 с «Монако» (7:1), по итогам которого парижане завоевали чемпионский титул.

Напомним, в тот момент бразилец, который продолжает восстанавливаться от травмы, играл в онлайн-покер.

«Как мог Неймар не быть там, со своими товарищами по команде, когда они завоевали титул? Клуб отводит ему роль лидера, а он даже не участвует в победе? Как он может смотреть своим партнерам в глаза, когда ведет себя подобным образом? Ему плевать на клуб. Как такое возможно, что «ПСЖ» может это принять? Я думаю, это возмутительно.

Если бы он играл за «Барселону», он бы вернулся в команду без проблем. Будь я в тот момент в «ПСЖ», я был бы очень зол из-за его поступка. Я не перевариваю тех игроков, которые беспокоятся только о себе, потому что матчи выигрывает команда. Этого никогда не делают отдельные игроки. И люди все еще думают, что с таким отношением «ПСЖ» сможет выиграть Лигу чемпионов!» – сказал Дюгарри.

Источник: Marca
Франция. Лига 1 ПСЖ Неймар
Комментарии (10)
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mialkov
1523966953
Прав на все сто! Неймар - хороший игрок, но хреновый партнер и товарищ...
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Федя Кабак
1523969026
Согласен! Он себя ведёт не очень достойно, это мягко говоря
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awko23
1523969237
Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер и много разной информации. Сайт - 1einsider.com
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hevbn 28
1523970467
Возмущение Дюгарри с одной стороны понятны , но с другой стороны все знают ,что Неймара мягко говоря не все любят в команде и появление его на матче могло вызвать ещё больше негатива , мол он до путя ничего не сделал для команды , а примазался к победе, чтобы Неймар не делал в этой ситуации он все равно был бы не прав. У него по моему есть два пути или уходить куда нибудь , или пытаться через хорошую игру и результаты сделать так что бы в Париже он стал своим, что конечно сейчас кажется мало вероятным.P.S. На мой взгляд по футбольному к Неймару вопросов минимум , он остаётся одним из лучших игроков в мире.
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zigbert
1523978255
Приказать Неймару никто не вправе ,просто такой уж он уродился.
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OfaZavr
1523979626
все верно говорит, зря ПСЖ вообще решили этой звезде потакать во всем и позволять себя так вести.
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panmon
1523989795
Посмотрим как вы дадите Бен Арфа выиграть чемпионство а потом поговорим. Неймар после операции готовится к ЧМ и следующему сезону. Травму он получил не в пьяной драке а во время матча. Смотреть матч по телевизору не запрещается... А то что сам Неймар особо не страдает по клубу - так это все и до того знали
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