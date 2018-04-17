Дюгарри: «Неймару плевать на свой клуб. А некоторые все еще верят, что «ПСЖ» может выиграть Лигу чемпионов»

Бывший нападающий сборной Франции Кристоф Дюгарри раскритиковал форварда «ПСЖ» Неймара за то, что он не присутствовал на победном матче 33 тура Лиги 1 с «Монако» (7:1), по итогам которого парижане завоевали чемпионский титул.

Напомним, в тот момент бразилец, который продолжает восстанавливаться от травмы, играл в онлайн-покер.

«Как мог Неймар не быть там, со своими товарищами по команде, когда они завоевали титул? Клуб отводит ему роль лидера, а он даже не участвует в победе? Как он может смотреть своим партнерам в глаза, когда ведет себя подобным образом? Ему плевать на клуб. Как такое возможно, что «ПСЖ» может это принять? Я думаю, это возмутительно.

Если бы он играл за «Барселону», он бы вернулся в команду без проблем. Будь я в тот момент в «ПСЖ», я был бы очень зол из-за его поступка. Я не перевариваю тех игроков, которые беспокоятся только о себе, потому что матчи выигрывает команда. Этого никогда не делают отдельные игроки. И люди все еще думают, что с таким отношением «ПСЖ» сможет выиграть Лигу чемпионов!» – сказал Дюгарри.