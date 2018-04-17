Каземиро может стать частью сделки между «Реалом» и «ПСЖ» по Неймару

«ПСЖ» заинтересован в услугах полузащитника «Реала» Каземиро. Парижане хотят заменить бразильцем в центре поля 34-летнего Тиаго Мотту.

Спортивный директору столичного клуба Антеро Энрике является поклонником таланта 26-летнего футболиста, с которым в свое время ему вместе довелось поработать в «Порту».

По информации источника, «ПСЖ» может потребовать от сливочных включить Каземиро в сделку по трансферу в «Реал» нападающего Неймара.

Нынешний контракт хавбека с «галактикос» рассчитан до июня 2021 года.