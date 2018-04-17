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  • Каземиро может стать частью сделки между «Реалом» и «ПСЖ» по Неймару

Каземиро может стать частью сделки между «Реалом» и «ПСЖ» по Неймару

17 апреля 2018, 13:59
5

«ПСЖ» заинтересован в услугах полузащитника «Реала» Каземиро. Парижане хотят заменить бразильцем в центре поля 34-летнего Тиаго Мотту.

Спортивный директору столичного клуба Антеро Энрике является поклонником таланта 26-летнего футболиста, с которым в свое время ему вместе довелось поработать в «Порту».

По информации источника, «ПСЖ» может потребовать от сливочных включить Каземиро в сделку по трансферу в «Реал» нападающего Неймара.

Нынешний контракт хавбека с «галактикос» рассчитан до июня 2021 года.

Источник: AS
Франция. Лига 1 Испания. Примера ПСЖ Реал Неймар Каземиро
Комментарии (5)
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mauxa
1523962874
Нельзя Каземиро отдавать!!! Будет та же история, как в своё время продали Макелеле... Отдайте им, Себальоса, Вальехо, Бензема, Бэйла....
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DeStar
1523965380
не, бред. Как же без такого опорникА? где потом искать? модрич намылился уходить а тут еще и каземиро? ну ну. 2 из 3 основных пз
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awko23
1523969361
Саня, вот на сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер и много разной информации. Сайт - 1einsider.com
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zigbert
1523976860
Если сделка состоится,то ПСЖ будет в плюсе.
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koli4ka
1523979817
ни за что энтого не будет,зуб даю...
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