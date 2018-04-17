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    Каземиро может стать частью сделки между «Реалом» и «ПСЖ» по Неймару

    «ПСЖ» заинтересован в услугах полузащитника «Реала» Каземиро. Парижане хотят заменить бразильцем в центре поля 34-летнего Тиаго Мотту.

    Спортивный директору столичного клуба Антеро Энрике является поклонником таланта 26-летнего футболиста, с которым в свое время ему вместе довелось поработать в «Порту».

    По информации источника, «ПСЖ» может потребовать от сливочных включить Каземиро в сделку по трансферу в «Реал» нападающего Неймара.

    Нынешний контракт хавбека с «галактикос» рассчитан до июня 2021 года.

    Источник: AS

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    17.04.2018 13:59
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1591

      koli4ka 17 апреля 2018, 18:43

      ни за что энтого не будет,зуб даю...

      0
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      Рейтинг: +100710

      zigbert 17 апреля 2018, 17:54

      Если сделка состоится,то ПСЖ будет в плюсе.

      1
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      Рейтинг: -25

      awko23 17 апреля 2018, 15:49

      Саня, вот на сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер и много разной информации. Сайт - 1einsider.com

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      Рейтинг: +12341

      DeStar 17 апреля 2018, 14:43

      не, бред. Как же без такого опорникА? где потом искать? модрич намылился уходить а тут еще и каземиро? ну ну. 2 из 3 основных пз

      1
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      Рейтинг: +352

      mauxa 17 апреля 2018, 14:01

      Нельзя Каземиро отдавать!!! Будет та же история, как в своё время продали Макелеле... Отдайте им, Себальоса, Вальехо, Бензема, Бэйла....

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