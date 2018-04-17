Руководство «Торпедо» поблагодарило Черчесова за пожертвования на мемориальную доску Пономареву

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов принял участие в сборе средств на мемориальную доску в память о бывшем футболисте «Торпедо» Александре Пономареве.

«Руководство клуба и семья Александра Пономарева благодарят Станислава Саламовича за вклад в увековечивание памяти легендарного футболиста и тренера.

Желаем нашей национальной команде успешного выступления на чемпионате мира-2018!» – говорится в заявлении пресс-службы «Торпедо».

Напомним, что Пономарев выступал в составе черно-белых с 1944 по 1950 год. За это время он забил 116 голов в 164 матчах за «автозаводцев».