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  • Руководство «Торпедо» поблагодарило Черчесова за пожертвования на мемориальную доску Пономареву

Руководство «Торпедо» поблагодарило Черчесова за пожертвования на мемориальную доску Пономареву

17 апреля 2018, 07:15
3

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов принял участие в сборе средств на мемориальную доску в память о бывшем футболисте «Торпедо» Александре Пономареве.

«Руководство клуба и семья Александра Пономарева благодарят Станислава Саламовича за вклад в увековечивание памяти легендарного футболиста и тренера.

Желаем нашей национальной команде успешного выступления на чемпионате мира-2018!» – говорится в заявлении пресс-службы «Торпедо».

Напомним, что Пономарев выступал в составе черно-белых с 1944 по 1950 год. За это время он забил 116 голов в 164 матчах за «автозаводцев».

Источник: ФК «Торпедо»
Россия. ПФЛ. Зона Центр Торпедо Россия Черчесов Станислав
Комментарии (3)
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Недовольный
1523939049
с 1944 по 1950 год он забил 116 голов в 164 матчах за «автозаводцев».Покажите эту статистику Кокорину,пусть оху***ет
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