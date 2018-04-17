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    Руководство «Торпедо» поблагодарило Черчесова за пожертвования на мемориальную доску Пономареву

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов принял участие в сборе средств на мемориальную доску в память о бывшем футболисте «Торпедо» Александре Пономареве.

    «Руководство клуба и семья Александра Пономарева благодарят Станислава Саламовича за вклад в увековечивание памяти легендарного футболиста и тренера.

    Желаем нашей национальной команде успешного выступления на чемпионате мира-2018!» – говорится в заявлении пресс-службы «Торпедо».

    Напомним, что Пономарев выступал в составе черно-белых с 1944 по 1950 год. За это время он забил 116 голов в 164 матчах за «автозаводцев».

    Источник: ФК «Торпедо»

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    17.04.2018 07:15
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    Комментарии3
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      Рейтинг: -305

      Недовольный 17 апреля 2018, 07:24

      с 1944 по 1950 год он забил 116 голов в 164 матчах за «автозаводцев».Покажите эту статистику Кокорину,пусть оху***ет

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Недовольный 17 апреля 2018, 11:06

      Да и не только Кокорину, а всем нашим "бомбардирам".

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      Рейтинг: +3774

      Черкизовский Кот > Недовольный 17 апреля 2018, 11:35

      Если показать Заболотному, он вообще закончит карьеру в тот же день.

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