В Марокко ввели уголовную ответственность за однополые связи. Из-за этого стране могут не дать ЧМ-2026

Марокко рискует не добиться успеха со своей заявкой на проведение чемпионата мира-2026. Дело в том, что ранее в стране был принят закон, предполагающий тюремное заключение до трех лет за однополые связи, что идет вразрез с принципами ФИФА.

Международная федерация футбола исключает возможность проведения чемпионата мира в странах, где есть преследование нетрадиционных сексуальных отношений и иные дискриминации.

Вторым претендентом на ЧМ-2026 является совместная заявка Канады, США и Мексики.