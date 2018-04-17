Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • В Марокко ввели уголовную ответственность за однополые связи. Из-за этого стране могут не дать ЧМ-2026

В Марокко ввели уголовную ответственность за однополые связи. Из-за этого стране могут не дать ЧМ-2026

17 апреля 2018, 01:27
11

Марокко рискует не добиться успеха со своей заявкой на проведение чемпионата мира-2026. Дело в том, что ранее в стране был принят закон, предполагающий тюремное заключение до трех лет за однополые связи, что идет вразрез с принципами ФИФА.

Международная федерация футбола исключает возможность проведения чемпионата мира в странах, где есть преследование нетрадиционных сексуальных отношений и иные дискриминации.

Вторым претендентом на ЧМ-2026 является совместная заявка Канады, США и Мексики.

Источник: Associated Press
Марокко
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
whitecoal
1523925651
Бомбардир, хорош косячить, опять тётя Валя у штурвала. 2016 год уже прошёл и он был знаменателен чемпионатом Европы, а не мира
Ответить
Razvedchik - sniper
1523933150
Вывод - в ФИФА сидят одни пи/\ораsy
Ответить
Maksim Lagerev
1523937275
Так и надо с этими геями и лизбиянками
Ответить
VikNMar
1523939162
Лучше остаться без ЧМ , чем плодить пидаров .......
Ответить
kella
1523940126
Все правильно, - футбол и ... неразделимы!
Ответить
Danish Dynamite
1523941035
Ну всё понятно, США с Канадой тогда легко эту заявку выиграют. А марроканцы молодцы. Ещё б и у нас вернули, как в СССР... за мужеложство статья до 5 лет...
Ответить
Чоткий
1523942765
Красава марокканцы!!! И насрать им на ЧМ, главное гомосеков защемить. Скорее бы у нас такое ввели или хотя бы разрешили их официально **************!! Я конечно и так их щемлю с Арсеном и Бахтияром, но хотелось бы это делать более законно. Особенно много их на Открытие-Арене, любят они Спартак
Ответить
ilichkadr
1523944081
Принципы ФИФА давно пора менять, поскольку писались они во времена, когда гомики и ****** не представляли угрозы цивилизации. Для них надо устроить отдельные соревнования, а нормальные с удовольствием за этим процессом понаблюдают.
Ответить
FanatSerj
1523948248
Да уж времена уж не те, слоган "Футбол без политики" уже так себе.
Ответить
Чикомас
1524060924
А какая связь между пидо..ами и футболом? иногда правда на арбитров кричат -пидо..ас. ну так это шутейно..
Ответить
Главные новости
«Локомотив» заинтересовался хавбеком «Балтики»
12:57
1
«Динамо» согласовало сумму трансфера игрока сборной Чили
12:46
2
ФотоКлуб АПЛ подписал игрока «Атлетико» и вратаря, у которого сорвался трансфер в «ПСЖ»
12:35
Моуринью – о срыве трансфера Родри в «Реал»: «Желаю ему удачи, но, конечно, не очень много»
12:24
ВидеоПрезидент албанского «Динамо» рассыпал в раздевалке деньги для игроков
12:13
5
Сафонов вошел в топ-10 лучших вратарей мира по версии ESPN
11:55
6
Фото«Монако» расторг контракт с чемпионом мира-2018
11:42
2
Даку объяснил, почему «Спартак» может стать чемпионом в этом сезоне
11:28
5
Российский экс-игрок ЦСКА возглавил список бомбардиров чемпионата Румынии
11:12
2
Малком готов расторгнуть контракт с «Аль-Хилялем»
10:55
6
Все новости
Все новости
Сафонов вошел в топ-10 лучших вратарей мира по версии ESPN
11:55
6
Фото«Монако» расторг контракт с чемпионом мира-2018
11:42
2
Даку объяснил, почему «Спартак» может стать чемпионом в этом сезоне
11:28
5
Российский экс-игрок ЦСКА возглавил список бомбардиров чемпионата Румынии
11:12
2
Малком готов расторгнуть контракт с «Аль-Хилялем»
10:55
6
Игрок РПЛ похвалил российских судей
10:43
17
Черданцев скептически высказался о шансах «Динамо» на успех с Шварцем
10:28
9
Корнеев оценил перспективы Батракова перейти в более именитый клуб из «Галатасарая»
10:14
3
Клуб РПЛ понес «невосполнимую потерю»
09:55
1
«Реал» презентовал нового главного тренера
09:50
1
Мнение Мостового о Батракове в «Галатасарае»
09:45
Слуцкому на спине нарисовали член
09:29
Батракова похвалили за прощание с фанатами «Локомотива»
09:05
3
Семин напутствовал Батракова в «Галатасарай»
08:41
2
Отец Тюкавина прокомментировал прозенитовский жест сына
08:34
7
Круговой отправил намек-недовольство тренеру ЦСКА
08:23
5
Тренер ЦСКА поделился народной мудростью после поражения от «Акрона»
08:17
3
Почти все игроки клуба РПЛ получили от Бубнова единицы
08:13
6
Поражения ЦСКА и «Локо», Тикнизян и Родри сменили клубы, Мусиала вновь потерял сознание и другие новости
01:56
ФотоЭкс-зенитовец Витсель подписал контракт с новым клубом
01:39
3
Заявление Галактионова об уходе Батракова в «Галатасарай»
01:31
1
Бубнов назвал тренера РПЛ, который не имеет отношения к футболу
01:25
12
Выявлен клуб РПЛ, где «сливают» тренера
01:13
5
«Трабзонспор» приближается к трансферу обладателя «Золотого мяча»
00:59
1
Галактионов прокомментировал поражение «Локо» от «Ростова»
00:56
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+