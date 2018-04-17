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    В Марокко ввели уголовную ответственность за однополые связи. Из-за этого стране могут не дать ЧМ-2026

    Марокко рискует не добиться успеха со своей заявкой на проведение чемпионата мира-2026. Дело в том, что ранее в стране был принят закон, предполагающий тюремное заключение до трех лет за однополые связи, что идет вразрез с принципами ФИФА.

    Международная федерация футбола исключает возможность проведения чемпионата мира в странах, где есть преследование нетрадиционных сексуальных отношений и иные дискриминации.

    Вторым претендентом на ЧМ-2026 является совместная заявка Канады, США и Мексики.

    Источник: Associated Press

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    17.04.2018 01:27
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 18 апреля 2018, 17:15

      А какая связь между пидо..ами и футболом? иногда правда на арбитров кричат -пидо..ас. ну так это шутейно..

      0
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      Рейтинг: +155

      ТИНКИ-ВИНКИ 17 апреля 2018, 12:06

      А вот интересно в тюрьмах Морокко петушат или нет? Если да, то это добавление срока?)))))))))

      0
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 17 апреля 2018, 09:57

      Да уж времена уж не те, слоган "Футбол без политики" уже так себе.

      1
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      Рейтинг: +17849

      ilichkadr 17 апреля 2018, 08:48

      Принципы ФИФА давно пора менять, поскольку писались они во времена, когда гомики и ****** не представляли угрозы цивилизации. Для них надо устроить отдельные соревнования, а нормальные с удовольствием за этим процессом понаблюдают.

      1
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      Рейтинг: -366

      Чоткий 17 апреля 2018, 08:26

      Красава марокканцы!!! И насрать им на ЧМ, главное гомосеков защемить. Скорее бы у нас такое ввели или хотя бы разрешили их официально **************!! Я конечно и так их щемлю с Арсеном и Бахтияром, но хотелось бы это делать более законно. Особенно много их на Открытие-Арене, любят они Спартак

      0
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 17 апреля 2018, 07:57

      Ну всё понятно, США с Канадой тогда легко эту заявку выиграют.
      А марроканцы молодцы.
      Ещё б и у нас вернули, как в СССР... за мужеложство статья до 5 лет...

      2
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      Рейтинг: +399

      kella 17 апреля 2018, 07:42

      Все правильно, - футбол и ... неразделимы!

      1
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 17 апреля 2018, 07:26

      Лучше остаться без ЧМ , чем плодить пидаров .......

      7
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      Рейтинг: +148

      Maksim Lagerev 17 апреля 2018, 06:54

      Так и надо с этими геями и лизбиянками

      -2
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      Рейтинг: +446

      Razvedchik - sniper 17 апреля 2018, 05:45

      Вывод - в ФИФА сидят одни пи/ораsy

      1
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