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    FARE: «Проблема расизма в России существует. Но уверены, на ЧМ-2018 ее не будет»

    Исполнительный директор организации FARE (Football Against Racism in Europe) Пиара Поуар заявил о несомненном существовании проблемы расизма в России. При этом он выразил уверенность в том, что на чемпионате мира-2018 она будет решена.

    Сегодня ФИФА начала расследование по итогам товарищеского матча между сборными России и Франции (1:3) по факту проявлений расизма болельщиками. Поединок состоялся 27 марта в Санкт-Петербурге.

    «Вопрос о наказании – это к ФИФА. Все зависит от доказательств. Что касается проблемы расизма в России, то нет никаких вопросов, что она есть. Мы надеемся, что к этой теме будет привлекаться больше внимания, к работе, которую делает Алексей Смертин.

    Нет сомнений, что в домашнем чемпионате проблемы с расизмом есть, но я уверен, что на чемпионате мира их не будет. Алексеем для этого проделана очень большая работа», – сказал Поуар.

    Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 12 июля в 11 российских городах.

    Источник: Чемпионат.ком

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    16.04.2018 17:46
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +5113

      hunta 16 апреля 2018, 21:13

      ...Простите, а что такое расизм, апартеид, расовая сегрегация.., кто это всё придумал..?

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    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 16 апреля 2018, 20:14

      Ой, не надо... А в Европе прямо такой проблемы нет? Кому вы лепите. В Италии вон вообще игрок покинул поле из-за того, что не смог терпеть расистские выкрики с трибун, а вечная тема с Лацио и их фанатами? В Англии, наоборот, настолько дотолерастились, что уже чернокожим задницу лижут так, что любой даже намёк на иное поведение сразу клеймится. Из ВХЮ уволили спорт дира, за то, что он сказал, что от африканцев много проблем и они не слишком профессиональны. Не сказать, что он прав на 100%, но в общем-то ничего такого не сказал, за что увольнять. Почему-то никто не обвиняет тех в расизме, кто говорит о менталитете русских, их в футбольном мире многие считают лентяями, особенно Аршавин в этом подсобил, или когда мы говорим о латиноамериканском менталитете на примере Неймара, что они капризные и себе на уме; или вот такие случаи как Атлетик Бильбао с его политиикой играть только этническими басками, или Ньюкасл, где покупались практически только французские игроки для команды, т.к. это было выгодно владельцу клуба. Ни слова о дискриминации и что это не соответствует духу спорта. В Африке и Южной Америке там совсем другие порядки и быт, многие из бедных семей и имеют особый образ мыслей и взгляд на жизнь, нередко плохо сочетающийся с европейским. Где расизм в том, чтобы это сказать? Это правда.

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      Рейтинг: +527

      трениришко > Cules2013 16 апреля 2018, 20:17

      они же гейропейцы, им можно

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      Рейтинг: +527

      трениришко 16 апреля 2018, 19:50

      просто у нас все называют своими именами

      2
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 16 апреля 2018, 18:04

      Да как вот им объяснишь, что негры в России это ну прям наименьшая проблема, если и вообще проблема )))

      1
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      Рейтинг: +2509

      panmon 16 апреля 2018, 17:51

      Кто-нибудь может конкретно сказать что сделал Алексей, чтобы не было расизма?

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