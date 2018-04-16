FARE: «Проблема расизма в России существует. Но уверены, на ЧМ-2018 ее не будет»

Исполнительный директор организации FARE (Football Against Racism in Europe) Пиара Поуар заявил о несомненном существовании проблемы расизма в России. При этом он выразил уверенность в том, что на чемпионате мира-2018 она будет решена.

Сегодня ФИФА начала расследование по итогам товарищеского матча между сборными России и Франции (1:3) по факту проявлений расизма болельщиками. Поединок состоялся 27 марта в Санкт-Петербурге.

«Вопрос о наказании – это к ФИФА. Все зависит от доказательств. Что касается проблемы расизма в России, то нет никаких вопросов, что она есть. Мы надеемся, что к этой теме будет привлекаться больше внимания, к работе, которую делает Алексей Смертин.

Нет сомнений, что в домашнем чемпионате проблемы с расизмом есть, но я уверен, что на чемпионате мира их не будет. Алексеем для этого проделана очень большая работа», – сказал Поуар.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 12 июля в 11 российских городах.