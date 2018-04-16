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    УЕФА не будет возбуждать дело против ЦСКА по факту расизма

    УЕФА не намерен открывать дополнительное дело в отношении ЦСКА по итогам ответного матча 1/4 финала Лиги Европы с «Арсеналом» (2:2).

    Напомним, после встречи, прошедшей 12 апреля в Москве, фотограф агентства Reuters Григорий Дукор заявил, что в течение игры несколько раз слышал уханья со стороны болельщиков армейцев в адрес темнокожих футболистов “канониров».

    «В официальных рапортах об этом ничего не сообщается. Не предоставлено никаких доказательств. Поэтому на данном этапе дисциплинарное дело не открыто.

    ЦСКА вменяются в вину только следующее:

    – использование болельщиками пиротехники;

    – бросание болельщиками посторонних предметов;

    – закрытие выходов с трибун.

    КЭДК рассмотрит эти нарушения и вынесет свой вердикт в отношении российского клуба 31 мая», – говорится в сообщении пресс-службы УЕФА.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.04.2018 12:59
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +585

      ProstoPolzovatel 16 апреля 2018, 14:49

      А вот мне кажется, что если бы ЦСКА прошел Арсенал, дело бы завели...но это мое мнение

      1
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      Рейтинг: +5873

      maygli > ProstoPolzovatel 17 апреля 2018, 14:44

      однозначно.

      0
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 16 апреля 2018, 13:26

      сколько можно этим онанизмом на почве расизма заниматься - возбуждать, не возбуждать, так можно и сексуальную дисфункцию заработать

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