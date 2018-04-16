УЕФА не будет возбуждать дело против ЦСКА по факту расизма

УЕФА не намерен открывать дополнительное дело в отношении ЦСКА по итогам ответного матча 1/4 финала Лиги Европы с «Арсеналом» (2:2).

Напомним, после встречи, прошедшей 12 апреля в Москве, фотограф агентства Reuters Григорий Дукор заявил, что в течение игры несколько раз слышал уханья со стороны болельщиков армейцев в адрес темнокожих футболистов “канониров».

«В официальных рапортах об этом ничего не сообщается. Не предоставлено никаких доказательств. Поэтому на данном этапе дисциплинарное дело не открыто.

ЦСКА вменяются в вину только следующее:

– использование болельщиками пиротехники;

– бросание болельщиками посторонних предметов;

– закрытие выходов с трибун.

КЭДК рассмотрит эти нарушения и вынесет свой вердикт в отношении российского клуба 31 мая», – говорится в сообщении пресс-службы УЕФА.