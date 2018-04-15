«Манчестер Сити» может купить Мбаппе, если «ПСЖ» накажут из-за ФФП

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе может стать игроком «Манчестер Сити». Английский клуб намерен приобрести форварда, если парижан накажут из-за несоблюдения финансового фэйр-плей и команда начнет продавать футболистов.

Напомним, «ПСЖ» арендовал 19-летнего француза у «Монако» за 35 миллионов евро. В конце сезона парижане выкупят футболиста за 120 миллионов.

В нынешнем сезоне Мбаппе провел в чемпионате Франции 21 матч, в которых забил 13 голов и отдал семь результативных передач.