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    «Манчестер Сити» может купить Мбаппе, если «ПСЖ» накажут из-за ФФП

    Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе может стать игроком «Манчестер Сити». Английский клуб намерен приобрести форварда, если парижан накажут из-за несоблюдения финансового фэйр-плей и команда начнет продавать футболистов.

    Напомним, «ПСЖ» арендовал 19-летнего француза у «Монако» за 35 миллионов евро. В конце сезона парижане выкупят футболиста за 120 миллионов.

    В нынешнем сезоне Мбаппе провел в чемпионате Франции 21 матч, в которых забил 13 голов и отдал семь результативных передач.

    Источник: Mirror.co.uk

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    15.04.2018 10:28
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 15 апреля 2018, 12:28

      Ага купили почти за 200 лямов,а продадут заусловно говоря 50,бред....

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    • ...
      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 15 апреля 2018, 11:09

      Там тогда всех придется распродавать))

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