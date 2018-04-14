«Локомотив» не проиграл ни одного матча против московских команд в текущем сезоне РФПЛ

«Локомотив» обыграл «Динамо» в матче 26-го тура РФПЛ со счетом 4:0. Эта победа стала четвертой для железнодорожников в текущем сезоне чемпионата России в играх с московскими командами. Дважды «Локо» играл вничью.

С этим достижением команду поздравил президент клуба Илья Геркус.

«Короли Москвы 2017/18! Великий сезон! Четыре победы, две ничьих, ноль поражений, общая разница мячей 16:6!

Наши болельщики сегодня были неподражаемы все 90 минут! Превратили этот матч в домашний! Всем спасибо!» – написал Геркус в своем твиттере.

«Локомотив» занимает первую строчку в турнирной таблице, набрав 55 очков в 25 матчах.