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    «Локомотив» не проиграл ни одного матча против московских команд в текущем сезоне РФПЛ

    «Локомотив» обыграл «Динамо» в матче 26-го тура РФПЛ со счетом 4:0. Эта победа стала четвертой для железнодорожников в текущем сезоне чемпионата России в играх с московскими командами. Дважды «Локо» играл вничью.

    С этим достижением команду поздравил президент клуба Илья Геркус.

    «Короли Москвы 2017/18! Великий сезон! Четыре победы, две ничьих, ноль поражений, общая разница мячей 16:6!

    Наши болельщики сегодня были неподражаемы все 90 минут! Превратили этот матч в домашний! Всем спасибо!» – написал Геркус в своем твиттере.

    «Локомотив» занимает первую строчку в турнирной таблице, набрав 55 очков в 25 матчах.

    Источник: Twitter

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    14.04.2018 17:49
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 14 апреля 2018, 19:38

      Молодцы, ничего не скажешь! Вперед Локо!

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