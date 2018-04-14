ЦСКА: «Журналисту Reuters должно быть стыдно за информацию о расизме на матче с «Арсеналом». Это дешевая провокация»

ЦСКА выступил с официальным заявлением по ситуации, якобы возникшей в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы с «Арсеналом» (2:2).

Ранее фотограф агентства Reuters заявил, что слышал расистские выкрики со стороны болельщиков армейцев в адрес темнокожих футболистов «канониров». В российском клубе назвали его слова дешевой провокацией.

«Матч, который запомнится болельщикам ярким футболом, прошел в отличной обстановке. Поддержка трибун была просто великолепной. Представители УЕФА, равно как и официальные лица лондонского «Арсенала», остались довольны и превосходной организацией матча, и высокими мерами безопасности. Более того, болельщики «Арсенала» выражали огромную благодарность хозяевам за теплый прием и подарки, которые им вручали перед матчем.

В этой связи мы расцениваем подобную информацию как дешевую провокацию, за которую профессиональному журналисту, если он таковым себя считает, должно быть стыдно», – говорится в заявлении армейского клуба.