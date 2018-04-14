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  • ЦСКА: «Журналисту Reuters должно быть стыдно за информацию о расизме на матче с «Арсеналом». Это дешевая провокация»

ЦСКА: «Журналисту Reuters должно быть стыдно за информацию о расизме на матче с «Арсеналом». Это дешевая провокация»

14 апреля 2018, 13:12
13

ЦСКА выступил с официальным заявлением по ситуации, якобы возникшей в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы с «Арсеналом» (2:2).

Ранее фотограф агентства Reuters заявил, что слышал расистские выкрики со стороны болельщиков армейцев в адрес темнокожих футболистов «канониров». В российском клубе назвали его слова дешевой провокацией.

«Матч, который запомнится болельщикам ярким футболом, прошел в отличной обстановке. Поддержка трибун была просто великолепной. Представители УЕФА, равно как и официальные лица лондонского «Арсенала», остались довольны и превосходной организацией матча, и высокими мерами безопасности. Более того, болельщики «Арсенала» выражали огромную благодарность хозяевам за теплый прием и подарки, которые им вручали перед матчем.

В этой связи мы расцениваем подобную информацию как дешевую провокацию, за которую профессиональному журналисту, если он таковым себя считает, должно быть стыдно», – говорится в заявлении армейского клуба.

Источник: ПФК ЦСКА
Лига Европы ЦСКА Арсенал
Комментарии (13)
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Sanirin79
1523702127
Лишить аккредитации работы в России и выгнать нахрен эту журнашлюху
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portero
1523702482
у журналистов (90%) нет чувства стыда, чести, и прочих достоинств , как и политиков..
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retiremen
1523702662
То, что это провокация, ты угадал. Но то, что она дешевая, тут ты ошибся... Он за это получил достаточно денег.
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pegas1276
1523703919
так англосакс, и чего не заметно их отношение к нам...
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Ubuntu
1523703958
Лживее журналистов могут быть только политики
Ответить
Alemann
1523704712
Я не понимаю, в чем расизм, назвать черного черным. Ну, пусть в ответ назовет меня белым.
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palik
1523705615
был на матче, ни о каком расизме и речи быть не может
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OfaZavr
1523719421
верно сказано, но журналисты такими способами зарабатывают а стыд у многих из них отсутствует.
Ответить
BykAs
1523731793
А звали этого журналюгу Борис Донсон.
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maygli
1523970564
Блин... ему так стыдно, прям так стыдно, что он даже мамы своей не помнит, вот как ему стыдно стало.
Ответить
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