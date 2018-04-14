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    ЦСКА: «Журналисту Reuters должно быть стыдно за информацию о расизме на матче с «Арсеналом». Это дешевая провокация»

    ЦСКА выступил с официальным заявлением по ситуации, якобы возникшей в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы с «Арсеналом» (2:2).

    Ранее фотограф агентства Reuters заявил, что слышал расистские выкрики со стороны болельщиков армейцев в адрес темнокожих футболистов «канониров». В российском клубе назвали его слова дешевой провокацией.

    «Матч, который запомнится болельщикам ярким футболом, прошел в отличной обстановке. Поддержка трибун была просто великолепной. Представители УЕФА, равно как и официальные лица лондонского «Арсенала», остались довольны и превосходной организацией матча, и высокими мерами безопасности. Более того, болельщики «Арсенала» выражали огромную благодарность хозяевам за теплый прием и подарки, которые им вручали перед матчем.

    В этой связи мы расцениваем подобную информацию как дешевую провокацию, за которую профессиональному журналисту, если он таковым себя считает, должно быть стыдно», – говорится в заявлении армейского клуба.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    14.04.2018 13:12
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    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5873

      maygli 17 апреля 2018, 16:09

      Блин... ему так стыдно, прям так стыдно, что он даже мамы своей не помнит, вот как ему стыдно стало.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +365

      BykAs 14 апреля 2018, 21:49

      А звали этого журналюгу Борис Донсон.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 14 апреля 2018, 18:23

      верно сказано, но журналисты такими способами зарабатывают а стыд у многих из них отсутствует.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +81

      palik 14 апреля 2018, 14:33

      был на матче, ни о каком расизме и речи быть не может

      0
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    • ...
      Рейтинг: +468

      Alemann 14 апреля 2018, 14:18

      Я не понимаю, в чем расизм, назвать черного черным. Ну, пусть в ответ назовет меня белым.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36

      Suicide > Alemann 16 апреля 2018, 13:38

      Дело скорее не в том что его называют черным, а в том что Британия на протяжении всей истории зарабатывала работорговством. И была сегрегация, вот они и пытаются под свои грехи всех притянуть...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2175

      Ubuntu 14 апреля 2018, 14:05

      Лживее журналистов могут быть только политики

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +631

      pegas1276 14 апреля 2018, 14:05

      так англосакс, и чего не заметно их отношение к нам...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +288

      Obi Wan 14 апреля 2018, 13:49

      Бред...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +440

      Аэратор 14 апреля 2018, 13:48

      фотограф надо было сфоткать этих болельщиков.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +691

      retiremen 14 апреля 2018, 13:44

      То, что это провокация, ты угадал. Но то, что она дешевая, тут ты ошибся...
      Он за это получил достаточно денег.

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