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  • Кирьяков: «Думаю, пора доверить «Зенит» российскому тренеру»

Кирьяков: «Думаю, пора доверить «Зенит» российскому тренеру»

14 апреля 2018, 12:23
6

Бывший главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков считает, что «Зениту» стоит пригласить российского специалиста. По его мнению, настало время доверить петербургскую команду отечественному тренеру, а не иностранцу.

– В самой тяжелой ситуации оказалось сейчас руководство «Зенита». Летом вернутся из аренды высокооплачиваемые игроки, а новый тренер попросит купить новых…

– Думаю, что какие-то решения принимаются уже сейчас, но обнародовать их никто не будет. Мы можем только гадать о планах Манчини, но топ-менеджеры «Зенита» о них совершенно точно уже знают.

– Пришло ли время доверить «Зенит» российскому тренеру?

– На мой взгляд, пора. Только ни от российского, ни от иностранного специалиста нельзя ждать чудес. Нужно время, чтобы создать команду. При этом «своего» тренера болельщики будут воспринимать лучше. Просто нужно предоставить ему некий кредит доверия.

– Сейчас появились сообщения о том, что Алексей Миллер может уйти из «Газпрома», а это, в свою очередь, будет означать конец зенитовского благоденствия…

– Все прекрасно осведомлены о том, что судьбоносные решения в жизни «Зенита» принимают не президенты клуба, а глава «Газпрома» Миллер. При нем клуб вышел на лидирующие позиции в России и достойно представлял российский футбол в Европе. Но я не думаю, что в «Газпроме» нет других болельщиков «Зенита». Главное, чтобы выделяемые на содержание команды средства тратились эффективно.

Напомним, последним российским тренером сине-бело-голубых был Анатолий Давыдов, который руководил командой с августа по ноябрь 2009 года.

Источник: «Спорт уик-энд»
Россия. Премьер-лига Зенит Кирьяков Сергей
Комментарии (6)
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kvm5
1523697929
и не только
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prezent2017
1523704484
Пора, пора, только не кире об этом говорить! Прочь грязные языки от суверенных дел Зенита!
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mamba9090909
1523705660
То есть, ты хочешь сказать, тебе?
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Кlaksvikar Ittrotarselag
1523709204
Кирьяков, Канчельскис, Шалимов - Бомбардир буквально кишит этими предателями-94.
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serppion
1523712746
Эх, если бы в "народном достоянии" хоть чуточку слушали народ! Мутко, Миллер, Фурсенко - все они небожители, с Луны упали...
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Финт
1523722581
Всё профукали Семака,надо было его брать,он продлил с Уфой контракт.
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