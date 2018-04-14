Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кирьяков: «Думаю, пора доверить «Зенит» российскому тренеру»

    Бывший главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Кирьяков считает, что «Зениту» стоит пригласить российского специалиста. По его мнению, настало время доверить петербургскую команду отечественному тренеру, а не иностранцу.

    – В самой тяжелой ситуации оказалось сейчас руководство «Зенита». Летом вернутся из аренды высокооплачиваемые игроки, а новый тренер попросит купить новых…

    – Думаю, что какие-то решения принимаются уже сейчас, но обнародовать их никто не будет. Мы можем только гадать о планах Манчини, но топ-менеджеры «Зенита» о них совершенно точно уже знают.

    – Пришло ли время доверить «Зенит» российскому тренеру?

    – На мой взгляд, пора. Только ни от российского, ни от иностранного специалиста нельзя ждать чудес. Нужно время, чтобы создать команду. При этом «своего» тренера болельщики будут воспринимать лучше. Просто нужно предоставить ему некий кредит доверия.

    – Сейчас появились сообщения о том, что Алексей Миллер может уйти из «Газпрома», а это, в свою очередь, будет означать конец зенитовского благоденствия…

    – Все прекрасно осведомлены о том, что судьбоносные решения в жизни «Зенита» принимают не президенты клуба, а глава «Газпрома» Миллер. При нем клуб вышел на лидирующие позиции в России и достойно представлял российский футбол в Европе. Но я не думаю, что в «Газпроме» нет других болельщиков «Зенита». Главное, чтобы выделяемые на содержание команды средства тратились эффективно.

    Напомним, последним российским тренером сине-бело-голубых был Анатолий Давыдов, который руководил командой с августа по ноябрь 2009 года.

    Источник: «Спорт уик-энд»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.04.2018 12:23
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +358

      Финт 14 апреля 2018, 19:16

      Всё профукали Семака,надо было его брать,он продлил с Уфой контракт.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3795

      serppion 14 апреля 2018, 16:32

      Эх, если бы в "народном достоянии" хоть чуточку слушали народ! Мутко, Миллер, Фурсенко - все они небожители, с Луны упали...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 14 апреля 2018, 15:33

      Кирьяков, Канчельскис, Шалимов - Бомбардир буквально кишит этими предателями-94.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6941

      mamba9090909 14 апреля 2018, 14:34

      То есть, ты хочешь сказать, тебе?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 14 апреля 2018, 14:14

      Пора, пора, только не кире об этом говорить! Прочь грязные языки от суверенных дел Зенита!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +355

      kvm5 14 апреля 2018, 12:25

      и не только

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11