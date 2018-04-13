Вице-премьер РФ Виталий Мутко рассказал о месте проведения товарищеского матча между сборными России и Турции.

– На какой арене пройдет товарищеский матч Россия – Турция?

– Мы бы хотели провести его на новом стадионе «Динамо». Уже сейчас пора уведомлять о месте проведения, но пока нет уверенности, что к этому сроку объект будет введен в строй. Поэтому не исключено, что сыграем на ЦСКА, который проходит как тренировочная площадка к ЧМ-2018. Ведем переговоры с ФИФА, чтобы разрешили сыграть там.

Матч россиян с турками состоится 5 июня.