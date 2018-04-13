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  • Матч Россия – Турция могут перенести на «ВЭБ Арену» из-за неготовности стадиона «Динамо»

Матч Россия – Турция могут перенести на «ВЭБ Арену» из-за неготовности стадиона «Динамо»

13 апреля 2018, 22:33
6

Вице-премьер РФ Виталий Мутко рассказал о месте проведения товарищеского матча между сборными России и Турции.

– На какой арене пройдет товарищеский матч Россия – Турция?

– Мы бы хотели провести его на новом стадионе «Динамо». Уже сейчас пора уведомлять о месте проведения, но пока нет уверенности, что к этому сроку объект будет введен в строй. Поэтому не исключено, что сыграем на ЦСКА, который проходит как тренировочная площадка к ЧМ-2018. Ведем переговоры с ФИФА, чтобы разрешили сыграть там.

Матч россиян с турками состоится 5 июня.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Товарищеские матчи Россия Турция Мутко Виталий
Комментарии (6)
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СашкаГуров
1523655277
да успеют
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КЭТиК
1523674339
Позор динаме.
Ответить
нейтральныйкакникто
1523699012
Так и ЧМ прийдётся переносить.......
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zigbert
1523727744
Не правильно рассчитали.
Ответить
Егор Велунов
1524154773
Динамо провал за провалом. даже со стадионом, какая полиция, такая и команда общества, куда входит полиция...
Ответить
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