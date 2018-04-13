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    Матч Россия – Турция могут перенести на «ВЭБ Арену» из-за неготовности стадиона «Динамо»

    Вице-премьер РФ Виталий Мутко рассказал о месте проведения товарищеского матча между сборными России и Турции.

    – На какой арене пройдет товарищеский матч Россия – Турция?

    – Мы бы хотели провести его на новом стадионе «Динамо». Уже сейчас пора уведомлять о месте проведения, но пока нет уверенности, что к этому сроку объект будет введен в строй. Поэтому не исключено, что сыграем на ЦСКА, который проходит как тренировочная площадка к ЧМ-2018. Ведем переговоры с ФИФА, чтобы разрешили сыграть там.

    Матч россиян с турками состоится 5 июня.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.04.2018 22:33
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +393

      Егор Велунов 19 апреля 2018, 19:19

      Динамо провал за провалом. даже со стадионом, какая полиция, такая и команда общества, куда входит полиция...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +100705

      zigbert 14 апреля 2018, 20:42

      Не правильно рассчитали.

      0
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 14 апреля 2018, 12:43

      Так и ЧМ прийдётся переносить.......

      0
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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 14 апреля 2018, 05:52

      Позор динаме.

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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто > КЭТиК 14 апреля 2018, 06:16

      Позор Оргкомитету ЧМ и всем кто курирует строительство и подготовку стадионов

      0
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      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 14 апреля 2018, 00:34

      да успеют

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