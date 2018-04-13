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  • Тебас: «Закончи Ронадлу и Месси сейчас, Ла Лига понесла бы большой урон. Но через четыре года их потеря будет не так ощутима»

Тебас: «Закончи Ронадлу и Месси сейчас, Ла Лига понесла бы большой урон. Но через четыре года их потеря будет не так ощутима»

13 апреля 2018, 18:30
2

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что испанский чемпионат понес бы большой урон, если бы лидеры «Реала» и «Барселоны» Криштиану Роналду и Лионель Месси соответственно завершили карьеру после этого сезона. По его словам, лига готовится к уходу португальца и аргентинца, и надеется, что это произойдет не ранее чем через четыре-пять лет.

«Месси и Роналду – это большая удача для испанской лиги. Два лучших игрока мира, которые выступают в нашей лиге – в двух лучших командах мира, а не в каких-то других. Сказать, что ничего не случится после того, как они закончат играть, было бы какой-то неправдой.

Правда в том, что мы работаем над тем, чтобы, когда этот день настанет, Ла Лига от этого не пострадала. Слава богу, у нас ещe есть в запасе четыре-пять лет. Если это произошло бы сегодня, я бы сказал, что лига понесла бы большой урон. Через четыре года лига не пострадает так сильно, поскольку мы над этим работаем», – сказал Тебас.

Напомним, Месси дебютировал за сине-гранатовых в 2004 году. Роналду перешел в мадридский клуб из «Манчестер Юнайтед» летом 2009 года.

Источник: Чемпионат.ком
Испания. Примера Реал Барселона Роналду Криштиану
Комментарии (2)
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СашкаГуров
1523636598
правильно
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serppion
1523711512
Учите историю. Король умер - да здравствует король! Будут, обязательно будет новые кумиры.
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