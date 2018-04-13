Тебас: «Закончи Ронадлу и Месси сейчас, Ла Лига понесла бы большой урон. Но через четыре года их потеря будет не так ощутима»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что испанский чемпионат понес бы большой урон, если бы лидеры «Реала» и «Барселоны» Криштиану Роналду и Лионель Месси соответственно завершили карьеру после этого сезона. По его словам, лига готовится к уходу португальца и аргентинца, и надеется, что это произойдет не ранее чем через четыре-пять лет.

«Месси и Роналду – это большая удача для испанской лиги. Два лучших игрока мира, которые выступают в нашей лиге – в двух лучших командах мира, а не в каких-то других. Сказать, что ничего не случится после того, как они закончат играть, было бы какой-то неправдой.

Правда в том, что мы работаем над тем, чтобы, когда этот день настанет, Ла Лига от этого не пострадала. Слава богу, у нас ещe есть в запасе четыре-пять лет. Если это произошло бы сегодня, я бы сказал, что лига понесла бы большой урон. Через четыре года лига не пострадает так сильно, поскольку мы над этим работаем», – сказал Тебас.

Напомним, Месси дебютировал за сине-гранатовых в 2004 году. Роналду перешел в мадридский клуб из «Манчестер Юнайтед» летом 2009 года.