Ребров: «Любая команда против «Спартака» – серьезный соперник. На матч с «Уралом» надо настраиваться на 100 процентов»

Голкипер «Спартака» Артем Ребров заявил, что команда со всей ответственностью подходит к матчу 26 тура РФПЛ с «Уралом». По его словам, любая команда в играх против красно-белых является серьезным соперником.

Напомним, встречу с екатеринбуржцами из-за небольшого повреждения пропустит основной вратарь столичной команды Александр Селихов.

«Форма отличная. Готовимся, все хорошо. Любая команда против «Спартака» – серьезный соперник. Надо настраиваться на 100 процентов. Серьезно готовимся к важной игре.

Вратари должны быть на 200 процентов готовы. Такая у нас работа. У вратаря соленое счастье? Точно, молоко надо бесплатно давать», – сказал Ребров.

Поединок «Урал» – «Спартак» состоится в воскресенье, 15 апреля. Начало – 14:00 по московскому времени.