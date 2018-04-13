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  • Ребров: «Любая команда против «Спартака» – серьезный соперник. На матч с «Уралом» надо настраиваться на 100 процентов»

Ребров: «Любая команда против «Спартака» – серьезный соперник. На матч с «Уралом» надо настраиваться на 100 процентов»

13 апреля 2018, 18:16
10

Голкипер «Спартака» Артем Ребров заявил, что команда со всей ответственностью подходит к матчу 26 тура РФПЛ с «Уралом». По его словам, любая команда в играх против красно-белых является серьезным соперником.

Напомним, встречу с екатеринбуржцами из-за небольшого повреждения пропустит основной вратарь столичной команды Александр Селихов.

«Форма отличная. Готовимся, все хорошо. Любая команда против «Спартака» – серьезный соперник. Надо настраиваться на 100 процентов. Серьезно готовимся к важной игре.

Вратари должны быть на 200 процентов готовы. Такая у нас работа. У вратаря соленое счастье? Точно, молоко надо бесплатно давать», – сказал Ребров.

Поединок «Урал» – «Спартак» состоится в воскресенье, 15 апреля. Начало – 14:00 по московскому времени.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: ФК «Спартак»
Россия. Премьер-лига Урал Спартак Ребров Артем
Комментарии (10)
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Евгений Агеев
1523633360
Кто разбудил годзиллу? )) не дают человеку спокойно свой век на лавке досидеть...
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спартак спартаков 1
1523635708
сто мало на 1000
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OfaZavr
1523635782
главное не подведи, косячь поменьше и постарайся достойно заменить Селихова)
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zigbert
1523638837
Не перегори только Артем.
Ответить
Диктор
1523640128
Только не подведи Артемка-постарайся достойно заменить Селихова.
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ДяДь ПашА
1523642586
Серьезный соперник особенно когда Ребров в основе!
Ответить
ВасяК
1523643538
А ты уверен что Массимо тебя поставит в раму???Я бы на Максименко посмотрел, тебя мы уже с Атлетиком видели!!!
Ответить
Д Альбертини
1523690793
А ты на 300% должен быть готов))
Ответить
Symbol
1523783111
Знаем мы как ты настраиваешься...
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