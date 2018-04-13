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    Ребров: «Любая команда против «Спартака» – серьезный соперник. На матч с «Уралом» надо настраиваться на 100 процентов»

    Голкипер «Спартака» Артем Ребров заявил, что команда со всей ответственностью подходит к матчу 26 тура РФПЛ с «Уралом». По его словам, любая команда в играх против красно-белых является серьезным соперником.

    Напомним, встречу с екатеринбуржцами из-за небольшого повреждения пропустит основной вратарь столичной команды Александр Селихов.

    «Форма отличная. Готовимся, все хорошо. Любая команда против «Спартака» – серьезный соперник. Надо настраиваться на 100 процентов. Серьезно готовимся к важной игре.

    Вратари должны быть на 200 процентов готовы. Такая у нас работа. У вратаря соленое счастье? Точно, молоко надо бесплатно давать», – сказал Ребров.

    Поединок «Урал» – «Спартак» состоится в воскресенье, 15 апреля. Начало – 14:00 по московскому времени.

    Источник: ФК «Спартак»

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    13.04.2018 18:16
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +643

      Symbol 15 апреля 2018, 12:05

      Знаем мы как ты настраиваешься...

      0
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 14 апреля 2018, 10:26

      А ты на 300% должен быть готов))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1153

      ВасяК 13 апреля 2018, 21:18

      А ты уверен что Массимо тебя поставит в раму???Я бы на Максименко посмотрел, тебя мы уже с Атлетиком видели!!!

      1
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      Рейтинг: +1653

      alexivanof197 > ВасяК 13 апреля 2018, 22:50

      полностью согласен

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1094

      ДяДь ПашА 13 апреля 2018, 21:03

      Серьезный соперник особенно когда Ребров в основе!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 13 апреля 2018, 20:22

      Только не подведи Артемка-постарайся достойно заменить Селихова.

      1
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      Рейтинг: +100704

      zigbert 13 апреля 2018, 20:00

      Не перегори только Артем.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 13 апреля 2018, 19:09

      главное не подведи, косячь поменьше и постарайся достойно заменить Селихова)

      1
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      Рейтинг: +145

      спартак спартаков 1 13 апреля 2018, 19:08

      сто мало на 1000

      1
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      Рейтинг: +1996

      Евгений Агеев 13 апреля 2018, 18:29

      Кто разбудил годзиллу? )) не дают человеку спокойно свой век на лавке досидеть...

      1
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