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    Матч ЦСКА – «Арсенал» посетят более 730 болельщиков гостей

    Коммерческий директор ЦСКА Андрей Зарубьян сообщил, что на матче 1/4 финала Лиги Европы между армейцами и «Арсеналом» ожидается около 30 тысяч болельщиков.

    «Все билеты на матч с «Арсеналом» проданы — реализованы 29 тысяч. Остаются в продаже только VIP-места. Что касается сектора команды гостей, то он вмещает в себя 1500 человек, но на нем расположатся 735 болельщиков «Арсенала», – сказал Зарубьян.

    Встреча пройдет сегодня на стадионе «ВЭБ Арена» и начнется в 22:05 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

    Источник: Чемпионат.ком

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    12.04.2018 13:50
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 12 апреля 2018, 14:21

      Химзащиту то взяли с собой, наши английские друзья ? Да и топоры с рогатинами, не помешали бы...Вдруг медведи, шляющиеся по улицам, на стадион полезут...

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