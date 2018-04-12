Матч ЦСКА – «Арсенал» посетят более 730 болельщиков гостей

Коммерческий директор ЦСКА Андрей Зарубьян сообщил, что на матче 1/4 финала Лиги Европы между армейцами и «Арсеналом» ожидается около 30 тысяч болельщиков.

«Все билеты на матч с «Арсеналом» проданы — реализованы 29 тысяч. Остаются в продаже только VIP-места. Что касается сектора команды гостей, то он вмещает в себя 1500 человек, но на нем расположатся 735 болельщиков «Арсенала», – сказал Зарубьян.

Встреча пройдет сегодня на стадионе «ВЭБ Арена» и начнется в 22:05 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.