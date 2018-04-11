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  • Московский таксист потребовал с двух болельщиков «Арсенала» 10 тысяч за поездку

Московский таксист потребовал с двух болельщиков «Арсенала» 10 тысяч за поездку

11 апреля 2018, 23:15
11

Два болельщика «Арсенала» перед ответным матчем 1/4 финала Лиги Европы против ЦСКА попали в неприятную ситуацию.

Московский таксист потребовал с фанатов 10 тысяч рублей за поездку, но получил отказ. Тогда водитель запер машину и не дал болельщикам сфотографировать его лицензию.

Таксист требовал от них заплатить указанную сумму, чтобы они покинули автомобиль.

Ответный матч пройдет на «ВЭБ Арене» 12 апреля и начнется в 22:05 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Источник: Twitter
Лига Европы Арсенал
Комментарии (11)
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Danish Dynamite
1523480016
Ну и правильно, у нас свои к ним санкции. Хотя бы так))
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Neverov1
1523480545
обалдеть...надо было ему на 10 штук баксов их разводить...то ли ещё будет на ЧМ...ещё похлеще разводы увидим...)))
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deinego77@yandex.ru
1523481152
Бомбила очевидно какой-то.
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Бухбух
1523481822
Это потому, что они - англичане, для всех других болел - согласно тарифа
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ЖОРРО
1523486574
И чем всё закончилось?
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ЖОРРО
1523486648
Вот **ука,решил разжиться....кстати слово московский надо взять в кавычки)))
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Бан
1523492341
Ждем награждения таксиста на приеме у Самого и выдвижения в депутаты от ЛДПР.
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OfaZavr
1523516830
не прокатила хитрость))
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alp
1523517299
странная история... как они, "московский" таксист и англичане объяснялись? шоу ми ё лайсанс!! чо? не понимаю я нихера! 100 руб гони! уат?? тен фаусанд? а ю крейзи?
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