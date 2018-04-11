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    Московский таксист потребовал с двух болельщиков «Арсенала» 10 тысяч за поездку

    Два болельщика «Арсенала» перед ответным матчем 1/4 финала Лиги Европы против ЦСКА попали в неприятную ситуацию.

    Московский таксист потребовал с фанатов 10 тысяч рублей за поездку, но получил отказ. Тогда водитель запер машину и не дал болельщикам сфотографировать его лицензию.

    Таксист требовал от них заплатить указанную сумму, чтобы они покинули автомобиль.

    Ответный матч пройдет на «ВЭБ Арене» 12 апреля и начнется в 22:05 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

    Источник: Twitter

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    11.04.2018 23:15
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +11240

      alp 12 апреля 2018, 10:14

      странная история... как они, "московский" таксист и англичане объяснялись? шоу ми ё лайсанс!! чо? не понимаю я нихера! 100 руб гони! уат?? тен фаусанд? а ю крейзи?

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 12 апреля 2018, 10:07

      не прокатила хитрость))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +532

      Бан 12 апреля 2018, 03:19

      Ждем награждения таксиста на приеме у Самого и выдвижения в депутаты от ЛДПР.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 12 апреля 2018, 01:44

      Вот **ука,решил разжиться....кстати слово московский надо взять в кавычки)))

      5
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      ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 > ЖОРРО 12 апреля 2018, 03:08

      Это точно! Москвичи работали в такси лишь в годы моей молодости, и там работал один из моих друзей и пара знакомых. Но было это больше 30 лет назад! Уже в девяностые те, кто не расстался с "баранкой", на персоналках работали. И молодняк московский на работу в такси как-то не стремился. Даже не слышал о таких случаях.

      2
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 12 апреля 2018, 01:42

      И чем всё закончилось?

      0
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 12 апреля 2018, 00:23

      Это потому, что они - англичане, для всех других болел - согласно тарифа

      3
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      Рейтинг: +3830

      minaev23 12 апреля 2018, 00:12

      Бомбила очевидно какой-то.

      2
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      Рейтинг: +314

      Neverov1 12 апреля 2018, 00:02

      обалдеть...надо было ему на 10 штук баксов их разводить...то ли ещё будет на ЧМ...ещё похлеще разводы увидим...)))

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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite 11 апреля 2018, 23:53

      Ну и правильно, у нас свои к ним санкции. Хотя бы так))

      1
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      Рейтинг: +1948

      Danish Dynamite > ferrum 12 апреля 2018, 00:23

      это шутка была))

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