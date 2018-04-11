Московский таксист потребовал с двух болельщиков «Арсенала» 10 тысяч за поездку

странная история... как они, "московский" таксист и англичане объяснялись? шоу ми ё лайсанс!! чо? не понимаю я нихера! 100 руб гони! уат?? тен фаусанд? а ю крейзи?
Два болельщика «Арсенала» перед ответным матчем 1/4 финала Лиги Европы против ЦСКА попали в неприятную ситуацию.
Московский таксист потребовал с фанатов 10 тысяч рублей за поездку, но получил отказ. Тогда водитель запер машину и не дал болельщикам сфотографировать его лицензию.
Таксист требовал от них заплатить указанную сумму, чтобы они покинули автомобиль.
Ответный матч пройдет на «ВЭБ Арене» 12 апреля и начнется в 22:05 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.