Московский таксист потребовал с двух болельщиков «Арсенала» 10 тысяч за поездку

Два болельщика «Арсенала» перед ответным матчем 1/4 финала Лиги Европы против ЦСКА попали в неприятную ситуацию.

Московский таксист потребовал с фанатов 10 тысяч рублей за поездку, но получил отказ. Тогда водитель запер машину и не дал болельщикам сфотографировать его лицензию.

Таксист требовал от них заплатить указанную сумму, чтобы они покинули автомобиль.

Ответный матч пройдет на «ВЭБ Арене» 12 апреля и начнется в 22:05 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.