Канчельскис: «Для сборной России на ЧМ опасны все соперники и команды, а не только Салах»

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал выход «Ливерпуля» в полуфинал Лиги чемпионов. Также он заявил, что российской команде на чемпионате мира стоит опасаться не конкретно нападающего мерсисайдцев и сборной Египта Мохамеда Салаха, а всех соперников.

Напомним, красные по сумме двух матчей обыграли «Манчестер Сити» в 1/4 финала Лиги чемпионов (3:0; 2:1). Салах в двух матчах с «горожанами» отметился двумя голами.

– «Ливерпуль» прошел дальше по делу. «Сити» слишком рано в Англии записали в топ-клубы, но я и раньше говорил, что Лигу чемпионов команде не выиграть. Она не провела в этом турнире столько матчей, как «Реал», «Бавария» или «Манчестер Юнайтед», а еврокубковый опыт дорогого стоит.

– Символично, что Юрген Клопп обыгрывал Хосепа Гвардиолу чаще любого другого тренера в мире?

– Нет, это обычное стечение обстоятельств. «Манчестер Сити» еще перед первой встречей с «Ливерпулем» уверовал в победу и в итоге получил по заслугам. В каждой игре нужно доказывать, что ты лучше. Пока у «Сити» с этим проблемы.

– На чемпионате мира нашей сборной нужно опасаться Салаха больше, чем кого бы то ни было?

– Для нас опасны все соперники и команды, а не только Салах. В целом же в «Ливерпуле» классный подбор исполнителей.

– До финала Лиги чемпионов красные могут дойти?

– Это вполне по силам, учитывая отношение и желание, продемонстрированное в последних матчах Лиги чемпионов. Почему бы не использовать свой шанс?

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. Россияне сыграют в одной группе с Египтом, Саудовской Аравией и Уругваем.