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    Канчельскис: «Для сборной России на ЧМ опасны все соперники и команды, а не только Салах»

    Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал выход «Ливерпуля» в полуфинал Лиги чемпионов. Также он заявил, что российской команде на чемпионате мира стоит опасаться не конкретно нападающего мерсисайдцев и сборной Египта Мохамеда Салаха, а всех соперников.

    Напомним, красные по сумме двух матчей обыграли «Манчестер Сити» в 1/4 финала Лиги чемпионов (3:0; 2:1). Салах в двух матчах с «горожанами» отметился двумя голами.

    – «Ливерпуль» прошел дальше по делу. «Сити» слишком рано в Англии записали в топ-клубы, но я и раньше говорил, что Лигу чемпионов команде не выиграть. Она не провела в этом турнире столько матчей, как «Реал», «Бавария» или «Манчестер Юнайтед», а еврокубковый опыт дорогого стоит.

    – Символично, что Юрген Клопп обыгрывал Хосепа Гвардиолу чаще любого другого тренера в мире?

    – Нет, это обычное стечение обстоятельств. «Манчестер Сити» еще перед первой встречей с «Ливерпулем» уверовал в победу и в итоге получил по заслугам. В каждой игре нужно доказывать, что ты лучше. Пока у «Сити» с этим проблемы.

    – На чемпионате мира нашей сборной нужно опасаться Салаха больше, чем кого бы то ни было?

    – Для нас опасны все соперники и команды, а не только Салах. В целом же в «Ливерпуле» классный подбор исполнителей.

    – До финала Лиги чемпионов красные могут дойти?

    – Это вполне по силам, учитывая отношение и желание, продемонстрированное в последних матчах Лиги чемпионов. Почему бы не использовать свой шанс?

    Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. Россияне сыграют в одной группе с Египтом, Саудовской Аравией и Уругваем.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.04.2018 17:36
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 11 апреля 2018, 20:51

      - "Для нас опасны все соперники и команды..."
      Не магу понять, и взять в толк. В чём разница между командами и соперниками? Футбик, командная игра, и раскладывать на "правый крайний - опасен, а левый - нет" это бред.

      0
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      Рейтинг: +100701

      zigbert 11 апреля 2018, 20:50

      Согласен опыта игры в ЛЧ у Ливерпуля побольше чем у Ман Сити.

      2
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      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 11 апреля 2018, 18:46

      Усатый даст пару наставлений Кутепову и он точно закроет Салаха))А если реально, хана нашей сборной)

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      Рейтинг: +440

      Аэратор 11 апреля 2018, 18:22

      для сборной сейчас опасен её тренер

      1
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 > Аэратор 11 апреля 2018, 18:24

      А также Кутепов в защите, кальяны и шампанское в ночных клубах))

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