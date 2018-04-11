Канчельскис: «Для сборной России на ЧМ опасны все соперники и команды, а не только Салах»

- "Для нас опасны все соперники и команды..."
Не магу понять, и взять в толк. В чём разница между командами и соперниками? Футбик, командная игра, и раскладывать на "правый крайний - опасен, а левый - нет" это бред.
Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал выход «Ливерпуля» в полуфинал Лиги чемпионов. Также он заявил, что российской команде на чемпионате мира стоит опасаться не конкретно нападающего мерсисайдцев и сборной Египта Мохамеда Салаха, а всех соперников.
Напомним, красные по сумме двух матчей обыграли «Манчестер Сити» в 1/4 финала Лиги чемпионов (3:0; 2:1). Салах в двух матчах с «горожанами» отметился двумя голами.
– «Ливерпуль» прошел дальше по делу. «Сити» слишком рано в Англии записали в топ-клубы, но я и раньше говорил, что Лигу чемпионов команде не выиграть. Она не провела в этом турнире столько матчей, как «Реал», «Бавария» или «Манчестер Юнайтед», а еврокубковый опыт дорогого стоит.
– Символично, что Юрген Клопп обыгрывал Хосепа Гвардиолу чаще любого другого тренера в мире?
– Нет, это обычное стечение обстоятельств. «Манчестер Сити» еще перед первой встречей с «Ливерпулем» уверовал в победу и в итоге получил по заслугам. В каждой игре нужно доказывать, что ты лучше. Пока у «Сити» с этим проблемы.
– На чемпионате мира нашей сборной нужно опасаться Салаха больше, чем кого бы то ни было?
– Для нас опасны все соперники и команды, а не только Салах. В целом же в «Ливерпуле» классный подбор исполнителей.
– До финала Лиги чемпионов красные могут дойти?
– Это вполне по силам, учитывая отношение и желание, продемонстрированное в последних матчах Лиги чемпионов. Почему бы не использовать свой шанс?
Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. Россияне сыграют в одной группе с Египтом, Саудовской Аравией и Уругваем.