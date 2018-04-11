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    Агент: «Барселона» договорилась с «Пармой» о покупке Буффона, но он предпочел «Ювентус». А в 2005-м Джиджи интересовался «Реал»

    Агент голкипера «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона Сильвино Мартина рассказал, что судьба футболиста в свое время могла сложиться иначе. По его словам, вратарь мог продолжить карьеру в «Барселоне» или «Реале».

    Итальянец стал самым дорогим голкипером в мире в 2001 году, перейдя из «Пармы» в туринский клуб за 52 миллиона евро.

    «Барса» уже почти купила Буффона – у нее было соглашение с «Пармой». После этого «Ювентус» проснулся, а Джиджи не стал думать дважды.

    Также мы встречались с Бронзетти, близким другом Флорентино Переса, после игры «Ювентус» – «Реал» в 2005 году. Мадридцы проявляли интерес, но это не означает, что были какие-то реальные переговоры», – сказал Мартина.

    Источник: Football Italia

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    11.04.2018 14:52
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +228

      ЦСКА 3011 13 апреля 2018, 19:47

      За "Реал" гонит сто пудов. Там Икер уже как несколько лет прочно стоял...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +228

      ЦСКА 3011 13 апреля 2018, 19:46

      За "Реал" гонит сто пудов. Там Икер уже как несколько лет нарочно стоял...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2909

      zatonn 11 апреля 2018, 15:18

      Наверное, агент выйдет на пенсию после завершения Буффоном карьеры. Судя по тому, что уже начинает мемуарами заниматься)))

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