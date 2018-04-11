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  • Агент: «Барселона» договорилась с «Пармой» о покупке Буффона, но он предпочел «Ювентус». А в 2005-м Джиджи интересовался «Реал»

Агент: «Барселона» договорилась с «Пармой» о покупке Буффона, но он предпочел «Ювентус». А в 2005-м Джиджи интересовался «Реал»

11 апреля 2018, 14:52
3

Агент голкипера «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона Сильвино Мартина рассказал, что судьба футболиста в свое время могла сложиться иначе. По его словам, вратарь мог продолжить карьеру в «Барселоне» или «Реале».

Итальянец стал самым дорогим голкипером в мире в 2001 году, перейдя из «Пармы» в туринский клуб за 52 миллиона евро.

«Барса» уже почти купила Буффона – у нее было соглашение с «Пармой». После этого «Ювентус» проснулся, а Джиджи не стал думать дважды.

Также мы встречались с Бронзетти, близким другом Флорентино Переса, после игры «Ювентус» – «Реал» в 2005 году. Мадридцы проявляли интерес, но это не означает, что были какие-то реальные переговоры», – сказал Мартина.

Источник: Football Italia
Италия. Серия А Испания. Примера Ювентус Парма Барселона Реал Буффон Джанлуиджи
Комментарии (3)
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zatonn
1523449118
Наверное, агент выйдет на пенсию после завершения Буффоном карьеры. Судя по тому, что уже начинает мемуарами заниматься)))
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ЦСКА 3011
1523637968
За "Реал" гонит сто пудов. Там Икер уже как несколько лет нарочно стоял...
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ЦСКА 3011
1523638036
За "Реал" гонит сто пудов. Там Икер уже как несколько лет прочно стоял...
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